اعرف الأسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا 2023 .. صور

ارتفعت القائمة السعرية لسيارات شركة سكودا المقدمة في مصر، وشملت هذه الزيادة النسخة أوكتافيا A8 موديل 2023، والتي شهدت زيادة تراوحت بين 150 ألف و 160 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري.

وفيا يلي يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023، واحدث اسعارها في مصر بعد الزيادات الجديدة.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".

سعة 1400 سي سي "تيربو".

قوة اجمالية قدرها 150 حصانا.

عزم اقصى للدوران 250 نيوتن/متر.

ناقل حركة "أوتوماتيك".

8 سرعات.

جر أمامي.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

تستغرق السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 9 ثواني للوصول من وضع الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 223 كم/ساعة.

ابعاد السيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

الطول الكلي 4689 مم.

العرض الكلي 1829 مم.

الارتفاع الكلي 1470 مم.

ارتفاع الخلوص الارضي 143 مم.

قاعدة العجلات 2686 مم.

سعة التخزين الخلفية 600 لتر.

سعة خزان الوقود 45 لتر.

سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر مليون و350 ألف جنيه بدلاً من مليون و190 ألف جنيه.

الفئة الثانية سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر مليون و475 ألف جنيه بدلاً من مليون و325 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سكودا أوكتافيا A8 موديل 2023 بسعر مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه.