عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

ارتفاع مبيعات سكودا من السيارات الكهربائية بنسبة 41%

صدى البلد

سجلت علامة سكودا التجارية التابعة لمجموعة فولكس فاجن، ومقرها جمهورية التشيك ، 209.600 مبيعات عالمية من السيارات خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي، وهي بالكاد تبلغ ثلثي النتيجة من عام 2019.

بداية من 110 آلاف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري| صور

سعر أرخص سياراتBMW الجديدة في مصر| صور

ارتفاع مبيعات سكودا من السيارات الكهربائية بنسبة 41٪ 

زادت مبيعات سكودا للسيارات الكهربائية بالكامل بشكل أسرع في الربع الأول بنسبة 41% على أساس سنوي، لتصل إلى 12400 سيارة، ويمثل هذا حوالي 5.9% من الحجم الإجمالي (مقارنة بـ 4.7% قبل عام).

 

تقدم الشركة حاليًا إصدار هجين واحدًا فقط Enyaq iV (بما في ذلك إصدار Coupe)، وهو وهو شقيق سيارات ID.4 و Audi Q4 e-tron، كانت رابع أكثر السيارات الكهربائية شيوعًا في مجموعة فولكس فاجن خلال الربع الأول.

 

مبيعات سكودا الكهربائية في الربع الأول من عام 2023:

سكودا انياك Iv وصل عدد مبيعاتها الى 12400 سيارة، وهي رابع أفضل سيارة في مجموعة فولكس فاجن (بزيادة 40.9٪ على أساس سنوي).

 

في عام 2022 ، باعت سكودا ما يقرب من 53700 سيارة كهربائية بالكامل (بزيادة 9.4 بالمائة على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 7.3% من إجمالي السوق.

 

للتفوق على نتيجة عام 2022 يتعين علي سكودا إضافة المزيد من الطرز إلى تشكيلتها لزيادة حجم المبيعات، تعتبر Enyaq iV الحالية المستندة إلى MEB نقطة انطلاق جيدة للعلامة التجارية.

 

وفقًا لسكودا، سيتم طرح ثلاثة طرازات كهربائية جديدة بالكامل في السوق في وقت مبكر من عام 2026 ، وسيتبع المزيد.

 

تتمثل الخطة في زيادة حصة السيارات الكهربائية من مبيعاتها إلى 70% بحلول عام 2030 ، و 100% بعد عام 2035.

 

وفقًا لأحدث التقارير ، هناك كروس أوفر صغيرة وسيارات دفع رباعي في طور الإعداد ، حيث تعتزم العلامات التجارية فولكس فاجن وسكودا وكوبرا إطلاق العديد من السيارات الكهربائية الصغيرة الجديدة للمبتدئين، استنادًا إلى منصة دخول MEBالقادمة من VW Group.

 

قد تكون هذه فرصة كبيرة لسكودا ، التي يُنظر إليها غالبًا على أنها علامة تجارية ميسورة التكلفة في أوروبا.

سكودا Enyaq iV Audi Q4 ID 4 السيارات الكهربائية فولكس فاجن التشيك مبيعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك اليوم.. أول تحرك لتنفيذ عزل مرتضى منصور.. رحيل جماعي لنجوم الأبيض

نهاية الورقة الخضراء .. روسيا تكشف عن موعد انهيار الدولار.. تفاصيل

قرار عاجل بشأن جماهير الأهلي المتهمين بارتكاب أعمال شغب

تضحية بجميع الصفقات.. مفاجأة مدوية بشأن انضمام إمام عاشور لـ الأهلي.. تفاصيل

بسبب الخناقة|أحمد حسن: عقوبة مالية كبيرة على شيكابالا وحسام عبدالمجيد في الزمالك

ادعوا لابني بالرحمة.. رسالة مؤثرة لوالد طالب مصري بعد وفاته ودفنه بالسودان

استشهاد مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

الموقف النهائي لـ كهربا من المشاركة مع الأهلي أمام الزمالك في السوبر

موضوعات متعلقة

نصائح ذهبية لتجهيز سيارتك لفصل الصيف

بداية من 110 آلاف جنيه.. 5 سيارات اعتمادية بالسوق المصري| صور

أرخص بيجو مستعملة بـ 85 ألف جنيه| تفاصيل

لفترة محدودة.. جميع فئات فولكس فاجن باسات بخصم 70% | صور

سعر أرخص سياراتBMW الجديدة في مصر| صور

أسعار فورد إيدج الجديدة في السعودية.. صور

جنرال موتورز تتخلى عن أندرويد أوتو وآبل كار بلاي

مازيراتي تكشف 3 إصدارات جديدة في أسبوع ميلانو للتصميم.. صور

ترشيحاتنا

القصة الكاملة لجريمة قتل حداد على يد مدمن مخدرات في المرج

اكتشاف ثاني أكبر ثقب في العالم تحت الماء.. ما قصته؟

ذكرى وفاة سمير وحيد| من هو نجله الفنان الشهير.. وأبرز أعماله الفنية

أعمال بسيطة تجعل الجنة في انتظارك .. يغفلها الكثيرون

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وفاة والد الحكم الدولي السابق ياسر عبد الرؤوف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

116 سنة بطولات.. نسر الأهلي يحلق في سماء العالمية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الثوم الأسود؟

أنيقة وبسيطة.. شاهد إطلالة خطيبة اللاعب يوسف أسامة نبيه في حفل الخطوبة

ماذا يحدث للبشرة عند وضع زيت المشمش عليها؟

فيديو

بعد توقف إنتاجه مدة عامين.. ماجد المصري يكشف مفاجأة عن مسلسل الملك أحمس

"فرحة" حزينة..قصة طفلة أبكت ملايين المصريين في أول أيام عيد الفطر..فيديو جراف

فتاة إسبانية تترك بلدها وتقرر العيش بمصر..أعرف القصة؟..فيديو

فى ندوة «صدى البلد» .. ماجد المصري: فيه ناس كانت بتدعي عليا بسبب دوري في ضرب نار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب .. رقصة الموت

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحلال والحرام.. في عُرف "جعفر العمدة"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفجوة بين المشاعر والكلمات

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: دراما رمضان وتعرية المجتمع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المرأة في دراما رمضان قوية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

اﻟﻤﺰﻳﺪ