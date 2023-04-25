سجلت علامة سكودا التجارية التابعة لمجموعة فولكس فاجن، ومقرها جمهورية التشيك ، 209.600 مبيعات عالمية من السيارات خلال الربع الأول من عام 2023، بزيادة قدرها 12% عن العام الماضي، وهي بالكاد تبلغ ثلثي النتيجة من عام 2019.

ارتفاع مبيعات سكودا من السيارات الكهربائية بنسبة 41٪

زادت مبيعات سكودا للسيارات الكهربائية بالكامل بشكل أسرع في الربع الأول بنسبة 41% على أساس سنوي، لتصل إلى 12400 سيارة، ويمثل هذا حوالي 5.9% من الحجم الإجمالي (مقارنة بـ 4.7% قبل عام).

تقدم الشركة حاليًا إصدار هجين واحدًا فقط Enyaq iV (بما في ذلك إصدار Coupe)، وهو وهو شقيق سيارات ID.4 و Audi Q4 e-tron، كانت رابع أكثر السيارات الكهربائية شيوعًا في مجموعة فولكس فاجن خلال الربع الأول.

مبيعات سكودا الكهربائية في الربع الأول من عام 2023:

سكودا انياك Iv وصل عدد مبيعاتها الى 12400 سيارة، وهي رابع أفضل سيارة في مجموعة فولكس فاجن (بزيادة 40.9٪ على أساس سنوي).

في عام 2022 ، باعت سكودا ما يقرب من 53700 سيارة كهربائية بالكامل (بزيادة 9.4 بالمائة على أساس سنوي)، وهو ما يمثل 7.3% من إجمالي السوق.

للتفوق على نتيجة عام 2022 يتعين علي سكودا إضافة المزيد من الطرز إلى تشكيلتها لزيادة حجم المبيعات، تعتبر Enyaq iV الحالية المستندة إلى MEB نقطة انطلاق جيدة للعلامة التجارية.

وفقًا لسكودا، سيتم طرح ثلاثة طرازات كهربائية جديدة بالكامل في السوق في وقت مبكر من عام 2026 ، وسيتبع المزيد.

تتمثل الخطة في زيادة حصة السيارات الكهربائية من مبيعاتها إلى 70% بحلول عام 2030 ، و 100% بعد عام 2035.

وفقًا لأحدث التقارير ، هناك كروس أوفر صغيرة وسيارات دفع رباعي في طور الإعداد ، حيث تعتزم العلامات التجارية فولكس فاجن وسكودا وكوبرا إطلاق العديد من السيارات الكهربائية الصغيرة الجديدة للمبتدئين، استنادًا إلى منصة دخول MEBالقادمة من VW Group.

قد تكون هذه فرصة كبيرة لسكودا ، التي يُنظر إليها غالبًا على أنها علامة تجارية ميسورة التكلفة في أوروبا.