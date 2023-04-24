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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص بيجو مستعملة بـ 85 ألف جنيه| تفاصيل

بيجو 405 موديل 1994
بيجو 405 موديل 1994

تعتبر بيجو 405 موديل 1994 أحد أِهم إصدارات العملاق الفرنسي في حقبة التسعينات وبداية الألفية، وتم تصميمها في بينينفارينا بإيطاليا، وقد حصلت على جائزة ecu بسبب مميزاتها ومواصفاتها.

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بيجو 405 موديل 1994 مستعملة

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية مثل أزمة نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد، بالإضافة لنقص قطع الغيار.

بيجو 405 موديل 1994 مستعملة

مواصفات السيارة بيجو 405 موديل 1994

تعتمد السيارة بيجو 405 موديل 1994 على محرك سعة 1600 سي سي، كما تتوفر بمحرك آخر سعة 2000 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، وتبلغ سرعتها 119 ميل في الساعة.

 

تتوفر السيارة بيجو 405 موديل 1994 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل التكييف، والزجاج الكهربائي، وسنتر لوك.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة بيجو 405 موديل 1994 نحو 180 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

بيجو 405 موديل 1994 مستعملة

أسعار السيارة بيجو 405 موديل 1994 مستعملة

يبدأ سعر السيارة بيجو 405 موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 85 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

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