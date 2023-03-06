السعر الجديد لـ سكودا كودياك في مصر .. صور

شهدت القائمة الخاصة بسيارات شركة سكودا المقدمة في مصر، بعض التغيرات السعرية ومنها النسخة كودياك، التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث ارتفعت أسعار جميع الفئات المقدمة محليًا، 50 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" أحدث أسعار السيارة الرياضية سكودا كودياك في مصر وأبرز مواصفاتها الفنية.

سكودا كودياك

القدرات الفنية للسيارة سكودا كودياك

تحتوي السيارة سكودا كودياك على علبة تروس أوتوماتيكية من 6 سرعات، تقترن بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي، مكون من 4 اسطوانات، بقوة اجمالية قدرها 150 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/متر.

سكودا كودياك

ويمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 199 كم/ساعة، مع امكانية الانطلاق من نقطة الاستعداد 0 وصولاً لسرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية، مع 6.3 لتر من استهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر.

الأسعار الجديدة للسيارة سكودا كودياك في مصر

الفئة الأولى بمليون و450 ألف جنيه بدلاً من مليون و400 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها مليون و550 ألف جنيه بدلاً من مليون و500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها مليون و650 ألف جنيه بدلاً من مليون و600 ألف جنيه.

الفئة الرابعة بقيمة قدرها مليون و700 ألف جنيه بدلاً من مليون و650 ألف جنيه.

الفئة الخامسة بقيمة قدرها مليون و775 ألف جنيه بدلاً من مليون و725 ألف جنيه.