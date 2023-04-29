أحدث أسعار سكودا كودياك موديل 2023 .. صور

شهدت السيارة الرياضية سكودا كودياك موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، وذلك عن بعض الفئات المطروحة محليًا، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة قدرها 150 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" احدث اسعار السيارة سكودا كودياك موديل 2023 في مصر، وابرز مواصفاتها الفنية.

سكودا كودياك موديل 2023

تحتوي السيارة سكودا كودياك موديل 2023 على عدة تجهيزات تتضمن، حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، نظام إيموبليزر للحماية من السرقة، وسائد هوائية للحماية، فرامل يد كهربائية EPB، ومكابح EBD و ABS، بالاضافة إلى برنامج الثبات الإلكتروني ESP، ومرايات كهربائية، وقفل مركزي.

سكودا كودياك موديل 2023

وتضم السيارة سكودا كودياك موديل 2023 تجهيزات اخرى منها، عجلة قيادة متعددة الوظائف، شاشة لعرض ملونة تعمل باللمس، تدعم تطبيقات ابل كار بلاي واندرويد أوتو، بالاضافة إلى تكييف هواء ثلاثي المناطق مع مخارج خلفية، وزر تشغيل وايقاف المحرك، إلى جانب امكانية دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام صوتي ترفيهي، وبلوتوث.

سكودا كودياك موديل 2023

وتأتي السيارة سكودا كودياك موديل 2023 بناقل سرعات اوتوماتيكي سداسي النقلات، مقترن بمحرك تيربو سعة 1400 سي سي 4 سلندر، يتمكن من ضخ 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

سكودا كودياك موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة سكودا كودياك موديل 2023 في مصر

الفئة الاولى سكودا كودياك موديل 2023 بسعر مليون و925 ألف جنيه بدلاً من مليون و775 ألف جنيه.

الفئة الثانية سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 2 مليون جنيه بدلاً من مليون و850 ألف جنيه.

الفئة الثالثة سكودا كودياك موديل 2023 بسعر 2 مليون و50 ألف جنيه بدلاً من مليون و900 ألف جنيه.