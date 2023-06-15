الأسعار الجديدة لسيارة هوندا سيتي في مصر

شهدت أسعار السيارة هوندا سيتي زيادة رسمية جديدة بالسوق المصري، وبلغت قيمة الزيادة الجديدة نحو 30 ألف جنيه تقريباً، وتتوفر السيارة بفئتين.

هوندا سيتي

مواصفات السيارة هوندا سيتي موديل 2022

وتقدم السيارة هوندا سيتي الجديدة تحت موديلات 2022، حيث يتم طرحها من خلال فئتين من التجهيزات الأولى AT-LX والثانية AT-LX SPORT، جميعهم يأتي بمحرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، سعة 1500 سي سي، يتمكن من ضخ 121 حصانا، و 145 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات.

تتسارع هوندا سيتي موديل 2022 الانطلاق خلال مدة زمنية تصل لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال زمن 9.6 ثانية انطلاقا من وضعية السكون وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، ويبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 1 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 21.1 كم/ متر.

هوندا سيتي

حصلت سيارة هوندا سيتي موديل 2022 على مجموعة من المميزات الخارجية مثل مصابيح أمامية هالوجين، وكاميرا خلفية، إمكانية فتح الشنطة الخلفية دون استخدام المفتاح، ومرايات جانبية كهربائية، إمكانية طي المقاعد الخلفية و جنوط رياضية 15 بوصة، أو 17 بوصة حسب الفئة، ومصد خلفي، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج خلفية.

دعمت السيارة هوندا سيتي موديل 2022 ببعض الكماليات الداخلية البارزة مثل مثبت سرعة، وإشارات LED، ومصابيح أمامية هالوجين، وإضاءة نهارية “LED” في الأمام والخلف، وكاميرا خلفية، وفرش المقاعد من القماش، ومكيف هواء أحادي المناطق مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية.

هوندا سيتي

مواصفات السيارة هوندا سيتي موديل 2022

هوندا سيتي موديل 2022 الفئة الأولى AT-LX بسعر 950,000 جنيه

هوندا سيتي موديل 2022 الفئة الثانية AT-LX SPORT بسعر 990,000 جنيه