أفضل 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 145 ألف جنيه

يحتوي سوق المستعمل على بعض السيارات بحالة جيدة، وتعتبر من أشهر الحلول البديلة في السوق المصرية عن شراء السيارات الجديدة نتيجة لارتفاع أسعارها مؤخراً.

ونقدم لكم في هذا التقرير 5 سيارات شهيرة مستعملة بالسوق المصري وهي..

هيونداي فيرنا موديل 2007

هيونداي فيرنا موديل 2007

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وبفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وبلغت قرائة العداد نحو 180 ألف كيلومتر تقريباً.

شيفروليه لانوس موديل 2010

شيفروليه لانوس موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر، وتتوفر بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع أنطلاقاً من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 145 ألف جنيه، وبلغت قرائة العداد نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

نيسان صني موديل 2016

نيسان صني موديل 2016

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2016 يضخ قوة تصل الى 108 حصانا، و 600 لفة في الدقيقة، سعة 1500 سي سي تيربو ، 4 سلندر، ونظام جر أمامي للعجلات، وناقل سرعات أوتوماتيكي يتألف من 5 سرعات.

بلغ سعر السيارة نيسان صني موديل 2016 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه، و بلغت قراءة العداد نحو 180 ألف كيلومتر في الساعة.

رينو سانديرو موديل 2014

رينو سانديرو موديل 2014

تأتي السيارة رينو سانديرو موديل 2014 بمحرك سعة 1600 سي سي رباعي الأسطوانات، ينتج قوة تصل الى 110 حصانا، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال"، ويبلغ عزم الدوران الأقصى نحو 148 نيوتن متر.

بدأ سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه، وبلغت قرائة العداد نحو 180 كيلومتر في الساعة.

دايو نوبيرا موديل 2007

دايو نوبيرا موديل 2007

تتوفر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 بمحرك ينتج قوة تصل الى 104 أحصنة، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر "رباعي الأسطوانات" ، مع ناقل سرعات يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

بلغ سعر السيارة دايو نوبيرا موديل 2007 في سوق المستعمل بـ 155 ألف جنيه، وبلغت قرائة العداد نحو 200 ألف كيلومتر تقريباً.