أحدث أسعار شيفروليه لانوس في مصر .. صور

تعتبر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 واحدة من أشهر الإصدارات الاقتصادية بالسوق المصري، ويرجع ذلك الى سعرها الاقتصادي بالإضافة لتوفر قطع غيارها بسهولة.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

شيفروليه لانوس موديل 2010

مواصفات السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بمحرك يضخ قوة تصل الى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل الى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

يبلغ طول السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 نحو 4237 مم ، وعرض كلي يبلغ 1678 مم، وارتفاع يبلغ 1432 ، ويصل العرض الكلي للسيارة الى 2520 مم، ويبلغ وزن السيارة فارغاً 1010 كجم، وتبلغ سعة خزان الوقود 45 لتر.

بلغت قراءة العداد للسيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 نحو 120 ألف كيلومتر تقريباً.

شيفروليه لانوس موديل 2010

أسعار السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2010 في سوق المستعمل بـ 145 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.