شعار جديد لـ سيارات أوبل بداية 2024

تعمل شركة أوبل الألمانية الآن علي تحديث شعارها ، وذلك تزامنا مع انتقال صناعة السيارات الي إنتاج السيارات الكهربائية الجديدة، وتقوم أوبل بتحديث شعارها كما تفعل باقي الشركات الأخرى التي قامت بالتحول مؤخرا لإنتاج السيارات الكهربائية الجديدة .

شعار شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل الجديد

شعار شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل الجديد

يمكن نري قريبا شعار علي شكل " صاعقة البرق الجديدة من أوبل أو Blitz باللغة الألمانية"، وذلك يشير الي ربط العلامة التجارية اوبل بالتحول الكهربائي الجديد .

شعار شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل الجديد

حيث تريد شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل أن تكون شركة تجارية تعمل بالكهرباء بالكامل في أوروبا مع بداية عام 2028، بالإضافة الي إنها تخطط لإدراج 15 طراز كهربائي سيتم إنتاجهم خلال ذلك العام الجاري 2023 .

شعار شركة صناعة السيارات الألمانية أوبل الجديد

سيتم توافر أول سيارة تحتوي علي شعار أوبل الألمانية الجديد في عام 2024، وسيكون هناك مقدمة موسعة للشعار في IAA Mobility ذلك العام وستظهر الشعارات الجديدة في معرض ميونيخ للسيارات .