أحدث أسعار لـ أوبل موكا في السوق المصري| صور

شهدت أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023 الجديدة زيادة جديدة بلغت 100 ألف جنيه للفئة الأولى ELEGANCE ، بينما بلغت قيمة الزيادة الجديدة للفئة الثانية GS LINE نحو 130 ألف جنيه.

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

مواصفات السيارة أوبل موكا موديل 2023

تعتمد السيارة أوبل موكا موديل 2023 على محرك بقوة تصل الى 130 حصانا، ثلاثي الأسطوانات تيربو سعة 1200 سي سي، وتصل سرعتها القصوى الى 200 كيلومتر في الساعة، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من 8 سرعات بنظام الجر الامامي.

يمكن للسيارة أوبل موكا موديل 2023 التسارع انطلاقا من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 9.2 ثوان فقط.

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة أوبل كروس لاند موديل 2023

الطول الكلي: 4151 مم.

العرض الكلي: 1791 مم.

الارتفاع: 1534 مم.

قاعدة العجلات: 2557 مم.

سعة التخزين الخلفية: 350 لتر.

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

تأتي السيارة اوبل موكا موديل 2023 بنظام الاتزان الالكتروني، مع مكابح مانعة للانغلاق، وبرنامج الوسائد الهوائية الذي يصل إلى 8 AIRBAGS، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، والتحذير من مغادرة المسار، مع متابعة ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية.

كما دعمت السيارة اوبل موكا موديل 2023 بجنوط رياضية تبدأ من 17 بوصة، وحساسات ركن مع كاميرا لسهولة المتابعة، بالإضافة إلى اضاءة نهارية LED ومصابيح حادة المظهر، ومرايا جانبية ذات إشارات ضوئية.

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أسعار السيارة أوبل موكا موديل 2023

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الأولى ELEGANCE بقيمة قدرها 1,149,990 جنيه

أوبل موكا موديل 2023 الفئة الثانية GS LINE بقيمة قدرها 1,249,990 جنيه