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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

جيتور داشينج
جيتور داشينج

تتداول الكثير من الانباء عن اقتراب السيارة جيتور داشينج من السوق المصري خلال الايام القليلة القادمة، وتعد هذه النسخة واحدة من السيارات الرياضية المميزة التي تقدمها JETOUR، والتي تأتي بالكثير من التجهيزات القوية.

جيتور داشينج

قدرات قوية لـ جيتور داشينج .. تصل إلى 197 حصان

 

تقدم السيارة عالميًا بمحرك بنزين سعة 1500 سي سي تيربو، وقوة اجمالية قدرها 156حصان، بالاضافة إلى 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك ثنائي القابض، بالاضافة إلى تجهيزات اخرى تتضمن محرك 1600 سي سي تيربو، يضخ قوة قدرها 197 حصان و 290 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات.

جيتور داشينج

وتحتوي السيارة جيتور داشينج على حزمة من التجهيزات تتضمن، شاشة تحكم قياسها 15.6 بوصة تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى خاصية شحن الهواتف لاسلكيًا، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، و مثبت السرعة، و فتحة سقف، ومرايات جانبية كهربائية، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا محيطة.

جيتور داشينج

ابعاد السيارة جيتور داشينج

 

  • الطول الكلي 4,590 مم.
  • العرض الكلي 1,900 مم.
  • الارتفاع الكلي 1,685 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2,720 مم.
جيتور داشينج

ترتكز السيارة جيتور داشينج على جنوط رياضية قياسها 20 بوصة، تتخذ تصميم هندسي انيق ومتعدد الاضلاع، بالاضافة إلى اشارات ضوئية في منطقة المرايات الجانبية، وواجهة ذات مصابيح شرسة، وشبكة كبيرة الحجم باللون الاسود، ومنظومة عادم مزدوجة.

جيتور داشينج
جيتور داشينج جيتور داشينج السيارة جيتور داشينج سيارة جيتور داشينج

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