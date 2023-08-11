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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لأول مره في مصر "جيتور داشينج" الجديدة كليا .. اعرف سعرها

جيتور داشينج
جيتور داشينج

طرحت علامة جيتور نسختها الجديدة كليًا خلال الايام القليلة الماضية داخل السوق المصري، وجاءت هذه السيارة باسم " داشينج" مع تصميم رياضي ينتمي إلى فئة الـ SUV، ويتم طرحها في مصر عبر فئتين من التجهيزات.

أرخص سعر لـ سيارات جيتور الجديدة في مصر .. صور

جيتور داشينج المتوقع طرحها في مصر .. بقوة 197 حصان وتصميم رياضي |صور

يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة جيتور  داشينج بعد طرحها في السوق المصري.

جيتور داشينج 

مواصفات السيارة جيتور داشينج في مصر

 

تستخدم السيارة جيتور داشينج محرك تيربو سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 156 حصان، و 230 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات ثنائي القابض أوتوماتيك من 6 نقلات.

جيتور داشينج 

وتأتي السيارة جيتور داشينج بـ شاشة تعمل باللمس 12.8 بوصة، بالاضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، ومدخل USB، وبلوتوث، وكرسي للسائق بتقنية التحكم الكهربائي، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف، وحساسات ركن خلفية، ومكيف للهواء.

جيتور داشينج 

وحصلت السيارة جيتور داشينج على كاميرا 360 درجة، مع نظام مراقبة النقاط العمياء وتحذير التصادم الخلفي، ومنظومة الوسائد الهوائية للحماية، ومثبت سرعة، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ومانع الانغلاق ABS، ومساعد الفرامل BA، مع برنامج متابعة ضغط الاطارات، وخاصية التحكم الاكتروني في الثبات ESC.

جيتور داشينج 

ابعاد السيارة جيتور داشينج

 

- طول 4590 مم.

- عرض 1900 مم.

- ارتفاع 1685 مم.

- قاعدة عجلات 2720 مم.

 

الاسعار الرسمية للسيارة جيتور داشينج الجديدة في السوق المصري 

 

الفئة الاولى جيتور داشينج بسعر 969 ألف جنيه.

الفئة الثانية جيتور داشينج بسعر مليون و39 ألف جنيه.

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