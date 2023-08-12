عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة ستروين موديل 2023 بعد الزيادة .. صور

ستروين C-ELYSEE موديل
ستروين C-ELYSEE موديل 2023

ارتفعت اسعار السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023 من جديد داخل السوق المصري، وهذه المرة شهدت زيادة اجمالية ترواحت بين 15 الف و20 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة تلك النسخة، والتي تعد ارخص سيارة تقدمها ستروين الفرنسية في مصر.

بأقل سعر للزيرو .. اشتري ستروين C3 الجديدة موديل 2023

سعر ستروين C5 الشكل الجديد موديل 2023 في مصر.. صور

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد لـ ستروين C-ELYSEE موديل 2023 ومواصفاتها في مصر

ستروين C-ELYSEE موديل 2023 

ابعاد السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023 

 

  • طول 4427 مم.
  • عرض 1948 مم.
  • ارتفاع 1466 مم.
  • ارتفاع عن الارض 156 مم.
  • حجم مساحة التخزين 506 لتر.
ستروين C-ELYSEE موديل 2023 

تضم ستروين C-ELYSEE موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، و4 زجاج كهربائي للابواب، وسنتر لوك، بالاضافة إلى وسائد هوائية ثنائية للحماية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب تجهيزات اخرى تتضمن شاشة عرض الوسائط، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا.

ستروين C-ELYSEE موديل 2023 

تستخدم جميع الفئات الخاصة بالسيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023، ناقل حركة سداسي السرعات يعمل عبر تقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 150 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.7 ثانية.

ستروين C-ELYSEE موديل 2023 

سعر ستروين C-ELYSEE موديل 2023 بعد زيادات اغسطس الجديدة 

 

الفئة الاولى ستروين C-ELYSEE موديل 2023 ارتفعت بقيمة قدرها 15 الف جنيه، ليصل سعرها إلى 674 ألف جنيه بدلاً من 659 ألف جنيه.

 

الفئة الثانية ستروين C-ELYSEE موديل 2023 شهدت زيادة قدرها 20 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 729 ألف جنيه بدلاً من 709 ألف جنيه.

ستروين تقنية الفيديو موديل 2023 ستروين C-ELYSEE السعر الجديد ستروين C-ELYSEE موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة تزوير| اكتشاف سر خطير وراء إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي.. تفاصيل الإطاحة بفيجو

تحرّك رسمي في الأهلي لـ ضم لاعب مصري عالمي سوبر

7 زلازل ضربت مصر| تنبؤات العالم الهولندي ما زالت تتحقق.. هزة قوية جديدة !

لحظة إغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة والسديس يؤم المصلين

رحيل مفاجئ.. نجم الاهلي ينتقل إلى دوري روشن السعودي.. تفاصيل

حرق والده .. جريمة بشعة تضرب المرج

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي ينتقل للخليج السعودي

النادي مايعرفهوش| "أفيس" البرتغالي يوجه صدمة إلى كهربا.. ونجم الأهلي في ورطة

ترشيحاتنا

جه من بره ومعرفش يروح لأهله.. الأمن يعثر على أجنبى مشرد بشوارع القاهرة

منعش ومغذي فى الحر.. طريقة عمل عصير الجزر بالزبادي

أوقاف القاهرة: لا صحة على الإطلاق لما نشر عن مقتل إمام مسجد بالأميرية

السعودية ترحب بإعلان الأمم المتحدة اكتمال تفريغ خزان صافر النفطي

الحمد لله وشنطة.. منشور غامض يثير قلق جماهير الأهلي بشأن صاحب السطلانة ؟

مانشستر سيتي يفوز بثلاثية على بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برقم صادم.. سعر فستان درة يثير ضجة على السوشيال ميديا

بدون بطانة.. فستان هيفاء وهبي يثير الجدل في حفلها بالساحل الشمالي  

من أسبوع إلى 10 أيام.. علاج الأنفلونزا للاطفال  

الصور الكاملة. . راغب علامة يشعل رأس الحكمة بالساحل الشمالي

فيديو

ماذا حدث .. أغماء الشيخ ماهر المعيقلي أثناء صلاة الجمعة بالمسجد الحرام/فيديوجراف

محاولة اغتيال وزير دفاع وإغلاق التليفزيون الرسمي.. ما الذي يحدث في لبنان؟

موعد نتيجة المرحلة الأولى وإعلان الحد الأدنى لـ الثانية من التنسيق | فيديو

مات فجأة .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طرزان الغربية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: شواطئ الماضي وأمواج المستقبل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

اﻟﻤﺰﻳﺪ