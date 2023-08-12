سعر أرخص سيارة ستروين موديل 2023 بعد الزيادة .. صور

ارتفعت اسعار السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023 من جديد داخل السوق المصري، وهذه المرة شهدت زيادة اجمالية ترواحت بين 15 الف و20 الف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة تلك النسخة، والتي تعد ارخص سيارة تقدمها ستروين الفرنسية في مصر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد لـ ستروين C-ELYSEE موديل 2023 ومواصفاتها في مصر

ستروين C-ELYSEE موديل 2023

ابعاد السيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023

طول 4427 مم.

عرض 1948 مم.

ارتفاع 1466 مم.

ارتفاع عن الارض 156 مم.

حجم مساحة التخزين 506 لتر.

ستروين C-ELYSEE موديل 2023

تضم ستروين C-ELYSEE موديل 2023 نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء، و4 زجاج كهربائي للابواب، وسنتر لوك، بالاضافة إلى وسائد هوائية ثنائية للحماية، ومكابح مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، إلى جانب تجهيزات اخرى تتضمن شاشة عرض الوسائط، وحساسات ركن خلفية مدعومة بكاميرا.

ستروين C-ELYSEE موديل 2023

تستخدم جميع الفئات الخاصة بالسيارة ستروين C-ELYSEE موديل 2023، ناقل حركة سداسي السرعات يعمل عبر تقنية الجر الامامي، مدعوم بمحرك 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه انتاج 150 نيوتن/متر، وقوة اجمالية قدرها 115 حصانا، بالاضافة إلى القدرة على الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.7 ثانية.

ستروين C-ELYSEE موديل 2023

سعر ستروين C-ELYSEE موديل 2023 بعد زيادات اغسطس الجديدة

الفئة الاولى ستروين C-ELYSEE موديل 2023 ارتفعت بقيمة قدرها 15 الف جنيه، ليصل سعرها إلى 674 ألف جنيه بدلاً من 659 ألف جنيه.

الفئة الثانية ستروين C-ELYSEE موديل 2023 شهدت زيادة قدرها 20 الف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 729 ألف جنيه بدلاً من 709 ألف جنيه.