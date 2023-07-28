سعر ستروين C5 الشكل الجديد موديل 2023 في مصر.. صور

استطاعت شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، أن تعزز السوق المصري بالكثير من اصداراتها المتنوعة، سواء كانت من فئة السيدان،أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام ابرزها النسخة C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة C5 اير كروس موديل 2023 ومواصفاتها الفنية في مصر.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

ابعاد السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

الطول 4500 مم.

الارتفاع 1689 مم.

العرض 1860 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 200 مم.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تحتوي السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 على عدد من التجهيزات تتضمن، مقود حركة متعدد الوظائف، شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس، زر تشغيل المحرك، بصمة، مكيف هواء اوتوماتيكي، زجاج كهربائي، مثبت سرعة، نظام ترفيهي وصوتي، قفل مركزي، فتحة سقف بانوراما زجاجية، وعدد من تقنيات الحماية والمكابح عالية الاداء، مع حساسات ركن وكاميرا للتحكم.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023

تستخدم السيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 محرك 1600 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات، يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 165 حصانا، وعزم دوران 240 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي سداسي النقلات "دفع امامي"، بالاضافة إلى توقيت زمني يبلغ 9.4 ثانية فقط للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

ستروين C5 اير كروس موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C5 اير كروس موديل 2023 في السوق المصري

الفئة الاولى A/T / LIVE موديل 2023 بقيمة قدرها 1,320,000 جنيه.

الفئة الثانية SUNROOF FEEL / WITH OUT موديل 2023 بقيمة قدرها 1,445,000 جنيه.

الفئة الثالثة SUNROOF FEEL WITH موديل 2023 بقيمة قدرها 1,495,000 جنيه

الفئة الرابعة SHINE موديل 2023 بقيمة قدرها 1,595,000 جنيه.