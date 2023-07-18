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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ستروين C4 موديل 2023 في مصر .. صور

ستروين C4 موديل 2023
ستروين C4 موديل 2023

تقدم شركة ستروين عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد كبير من الطرازات المتنوعة ومنها النسخة C4 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات بسعر رسمي يبدأ من مليون و 100 الف جنيه.

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مواصفات واسعار ستروين "C4 X" بعد تقديمها في مصر .. صور

ويقدم موقع "صدى البلد" في سياق هذا الموضوع الاسعار الرسمية للسيارة C4 موديل 2023 من ستروين، إلى جانب استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

ستروين C4 موديل 2023

تأتي السيارة ستروين C4 موديل 2023 بمقدمة ذات ملامح حادة تضم حزمة ضوئية، مع مرايات جانبية كهربائية التحكم، وجنوط رياضية، مع ابعاد خارجية بلغت 1834 مم للعرض، و 4360 مم للطول الكلي، وبارتفاع يصل إلى 1520 مم، وسعة تخزين خلفية 380 لتر.

ستروين C4 موديل 2023

وتحتوي السيارة ستروين C4 موديل 2023 على شاشة داخلية تعمل باللمس، وزر تشغيل وايقاف المحرك، ونظام صوتي ترفيهي، مع مقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى حساسات حركة، وكاميرا 360 درجة، ومكيف هواء أوتوماتيكي.

ستروين C4 موديل 2023

وتستخدم السيارة ستروين C4 موديل 2023 ناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكية، متصل بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1200 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 155 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 240 نيوتن/متر، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعةخلال 8.2 ثانية.

ستروين C4 موديل 2023

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C4 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى أوتوماتيك ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و100 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك ستروين C4 موديل 2023 بسعر مليون و200 الف جنيه.

ستروين تقنية الفيديو C4 موديل 2023 الأسعار الرسمية الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C4 موديل 2023

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