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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل سعر للزيرو .. اشتري ستروين C3 الجديدة موديل 2023

ستروين C3 موديل 2023
ستروين C3 موديل 2023

تعتبر السيارة ستروين C3 موديل 2023، ثاني ارخص سيارة تقدمها شركة ستروين داخل السوق المصري، بعد النسخة سي اليزيه الشهيرة، ولكن مع اطلالة الهاتشباك الشبابية، على الرغم من ارتفاع اسعار هذه السيارة بقيمة تراوحت بين 24 الف و34 الف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع السعر الجديد للسيارة ستروين C3 موديل 2023 في السوق المصري، بعد زيادات شهر اغسطس

 

ستروين C3 موديل 2023 

مواصفات السيارة ستروين C3 موديل 2023

 

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2023 على جنوط رياضية تصل لـ 16 بوصة، بالاضافة إلى تصميم عصري يضم شبكة امامية متعددة الفتحات الهوائية، ومجموعة من المصابيح بالمقدمة، ومرايات جانبية كهربائية ذات إشارات ضوئية.

ستروين C3 موديل 2023 

وتضم السيارة ستروين C3 موديل 2023 زجاج أمامي وخلفي كهربائي، سنتر لوك، نظام صوتي ترفيهي، بلوتوث، كاميرا خلفية وحساسات ركن، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، ووسائل أمن وحماية تضمن وسائد هوائية، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات، مع مكابح ABS وEBD، مثبت للسرعة.

ستروين C3 موديل 2023 

وتستمد السيارة ستروين C3 موديل 2023 قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 110 حصان، وتنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 6 سرعات، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

ستروين C3 موديل 2023 

الأسعار الرسمية للسيارة ستروين C3 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الأولى ستروين C3 2023 ارتفعت أسعارها بقيمة 24 ألف جنيه، لتصل إلى 819 ألف جنيه بدلاً من 795 ألفا.

الفئة الثانية ستروين C3 2023 شهدت زيادة بلغت 34 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 929 ألف جنيه بدلاً من 895 ألفا.

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