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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة زيرو تحمل شعار ستروين في مصر.. اعرف سعرها

ارخص سيارات ستروين
ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"

استطاعت شركة ستروين الفرنسية أن تعزز من تواجدها داخل السوق المصري، عبر باقة من السيارات المتنوعة سواء كانت من ناحية التصميم الخارجي أو التجهيزات الفنية والتقنية، ومنها السيارة سي اليزيه والتي تعتبر هي ارخص سيارة موديل 2023 تحمل شعار ستروين في مصر.

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ويقدم موقع "صدى البلد" في اطار هذا الموضوع سعر ومواصفات ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه" موديل 2023 

ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"

 

مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه موديل 2023 

 

  • مرايات كهربائية جانبية.
  • عدد 2 وسادة هوائية.
  • نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS.
  • نظام التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.
  • زجاج كهربائي أمامي وخلفي.
  • مكيف هواء يدوي.
ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"
  • باور ستيرينج.
  • سنتر لوك.
  • عدد 4 مكبرات صوتية.
  • جنوط 15 و16 بوصة.
  • ناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات.
  • محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر".
  • سعة 1600 سي سي.
  • القوة الاجمالية 115 حصانا.
ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"
  • العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر.
  • نوع الجر أمامي.
  • وقت التسارع للوصول من 0 لـ 100كم/ساعة خلال 12.7 ثانية.
  • استهلاك البنزين بنسبة 7.3 لتر/100 كيلومتر.
ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"

السعر الرسمي لارخص سيارة تحمل شعار ستروين في مصر "سي اليزيه" موديل 2023 

 

الفئة الاولى COMFORT أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 659 الف جنيه.

الفئة الثانية LUXURY أوتوماتيك موديل 2023 بقيمة قدرها 709 الف جنيه.

ارخص سيارات ستروين في السوق المصري "سي اليزيه"
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