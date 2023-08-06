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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص رينو ميجان موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

رينو ميجان موديل
رينو ميجان موديل 2023

شهدت السيارة رينو ميجان موديل 2023 زيادات سعرية جديدة تراوحت بين 94 الف وحتى 180 الف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي لعائلة السيدان، وبذلك أصبح السعر الرسمي للفئة الأولى يقدر بـ 980 ألف جنيه، وهي الأرخص سعرًا بين باقي الفئات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة لجميع فئات السيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل السوق المصري بعد زيادات أغسطس.

رينو ميجان موديل 2023 

تتوافر السيارة رينو ميجان موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي، مقترن بناقل سرعات CVT دفع أمامي، مع قوة اجمالية قدرها 115 حصانا، وبالاضافة إلى وجود محرك اخر سعة 1300 سي سي تيربو، قادر على انتاج 150 حصانا، بينما تستمد قدرات التسارع عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 7 سرعات " Dual Clutch".

رينو ميجان موديل 2023 

الاسعار الرسمية لسيارات رينو ميجان بعد زيادات اغسطس 2023 

 

الفئة الأولى محرك 1600 سي سي بسعر 980 ألف جنيه.

الفئة الثانية محرك 1600 سي سي بسعر مليون و50 ألف جنيه.

الفئة الثالثة محرك 1600 سي سي بسعر مليون 120 ألف جنيه.

الفئة الرابعة محرك 1600 سي سي بسعر مليون 130 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 

رينو ميجان تيربو 1300 سي سي موديل 2023 

 

الفئة الأولى محرك 1300 سي سي تيربو بسعر بسعر مليون 150 ألف جنيه.

الفئة الثانية محرك 1300 سي سي تيربو مليون 210 ألف جنيه.

الفئة الثالثة محرك 1300 سي سي تيربو بسعر مليون 230 ألف جنيه.

الفئة الرابعة محرك 1300 سي سي تيربو بسعر مليون 260 ألف جنيه.

الفئة الخامسة محرك 1300 سي سي تيربو بسعر مليون و 299 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2023 
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