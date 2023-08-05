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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إطلاق رينو أوسترال 2024 في مصر.. اعرف السعر

رينو أوسترال موديل
رينو أوسترال موديل 2024

أعلن الوكيل المحلى للعلامة التجارية رينو داخل السوق المحلية فى مصر، عن طرح وانطلاق السيارة الجديدة رينو أوسترال موديل 2024، والتى تأتى ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV، وبـ 5 فئات سعرية.

رينو أوسترال موديل 2024

وتستمد السيارة رينو أوسترال موديل 2024 ، قوتها من محرك رباعي الأسطوانات سعة 1300 سي سي “تيربو”، يخرج قوة قدرها 150 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر.

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تأتي سيارة رينو أوسترال موديل 2024  الـ SUV بطول 4.51 متر،  وعرض 1.83 متر،  وارتفاع 1.62 متر، وتصل مساحة التخزين الخلفية إلى 575 لترا، وذلك يجعلها قريبة من أبعاد سيارة رينو كادجار.

رينو أوسترال موديل 2024

ولم يعلن وكيل رينو عن معلومات إضافية للسيارة رينو أوسترال موديل 2024، سوى السعر، ولكن تم طرح السيارة عالميا بمقصورة تستند إلى منصة CMF-CD من الجيل الثالث من تحالف رينو ونيسان، وتحتوي على صفي مقاعد لخمسة ركاب، وجسم خارجي عضلي، وغطاء محرك مختلف، وعجلات مقاس 17 بوصة، أو 20 بوصة اختيارية، وعدادات رقمية مقاس 12.3 بوصة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12 بوصة، وشاشة عرض أمامية مقاس 9.3 بوصة، ونظام معلومات وترفيه على خدمات Google.

رينو أوسترال موديل 2024

كما تتميز فئة Esprit Alpine ، بطلاء غير لامع باللون الرمادي روك ساتان، وعجلات من الألمنيوم مقاس 20 بوصة، وقضبان سقف باللون الأسود اللامع، وشعارات من الخارج، وفرش ألكانتارا مع خياطة زرقاء، وعجلة جلد نابا، ودواسات من الألومنيوم في الداخل، ونظام توجيه بالعجلات الأربع، ونظام تعليق خلفي متعدد الوصلات.

رينو أوسترال موديل 2024

اما عن أسعار رينو أوسترال موديل 2024

- فئة Evolution بسعر مليون و390 ألفا

- فئة Techno بسعر مليون و490 ألفا

- فئة Iconic بسعر مليون و590 ألفا

- فئة Esprit Alpine بسعر مليون و660 ألفا

- فئة Esprit Alpine Black Edition بسعر مليون و690 ألفا

رينو أوسترال موديل 2024
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