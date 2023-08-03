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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر للزيرو.. رينو ستيب واي 2023 لمحبي المظهر الرياضي

رينو ستيب واي 2023
رينو ستيب واي 2023

تحظى السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي ارخص سيارة تقدمها رينو بعد النسخة سانديرو وسط موديلات 2023 المقدمة بالسوق المصري.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات رينو ستيب واي 2023 في السوق المصري 

رينو ستيب واي 2023

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

 

  • ناقل حركة 4 سرعات "أوتوماتيك".
  • محرك 1600 سي سي.
  • القوة الانتاجية 110 حصان و148 نيوتن/متر.
  • الجر "أمامي".
رينو ستيب واي 2023
  • وقت التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.3 ثانية.
  • السرعة القصوى تصل لـ 175 كم/س.
  • متوسط استهلاك البنزين يقدر بـ 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

تجهيزات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 

 

  • مكيف هواء.
  • قفل مركزي.
  • زجاج كهربائي.
  • مرايات كهربائية.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • 4 مكبرات.
رينو ستيب واي 2023
  • حساسات ركن.
  • كاميرا خلفية.
  • شاشة تتوسط قمرة القيادة.
  • جنوط رياضية.
  • مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعدة.
  • اقطاب ثنائية على جانبي السقف.
رينو ستيب واي 2023

الاسعار الرسمية لارخص سيارة ذات مظهر رياضي تقدمها رينو في السوق المصري "ستيب واي" 2023 

 

اول فئة أوتوماتيك رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 635,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 645,000 جنيه.

رينو ستيب واي 2023
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