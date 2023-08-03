أقل سعر للزيرو.. رينو ستيب واي 2023 لمحبي المظهر الرياضي

تحظى السيارة رينو ستيب واي موديل 2023 بتصميم خارجي يتسم بالطابع الرياضي، حيث تقدم عبر فئتين من التجهيزات، وتعد هي ارخص سيارة تقدمها رينو بعد النسخة سانديرو وسط موديلات 2023 المقدمة بالسوق المصري.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات رينو ستيب واي 2023 في السوق المصري

رينو ستيب واي 2023

مواصفات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

ناقل حركة 4 سرعات "أوتوماتيك".

محرك 1600 سي سي.

القوة الانتاجية 110 حصان و148 نيوتن/متر.

الجر "أمامي".

رينو ستيب واي 2023

وقت التسارع من 0 لـ 100 كم/س خلال 12.3 ثانية.

السرعة القصوى تصل لـ 175 كم/س.

متوسط استهلاك البنزين يقدر بـ 7.9 لتر لكل 100 كيلومتر.

تجهيزات السيارة رينو ستيب واي موديل 2023

مكيف هواء.

قفل مركزي.

زجاج كهربائي.

مرايات كهربائية.

نظام صوتي ترفيهي.

4 مكبرات.

رينو ستيب واي 2023

حساسات ركن.

كاميرا خلفية.

شاشة تتوسط قمرة القيادة.

جنوط رياضية.

مقصورة داخلية تتسع لـ 5 مقاعدة.

اقطاب ثنائية على جانبي السقف.

رينو ستيب واي 2023

الاسعار الرسمية لارخص سيارة ذات مظهر رياضي تقدمها رينو في السوق المصري "ستيب واي" 2023

اول فئة أوتوماتيك رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 635,000 جنيه.

ثاني فئة أوتوماتيك رينو ستيب واي موديل 2023 بسعر 645,000 جنيه.