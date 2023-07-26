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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ومواصفات رينو سانديرو.. اعرف بكام

رينو سانديرو موديل
رينو سانديرو موديل 2023

تعتبر السيارات الفرنسية داخل السوق المحلية المصرية من أشهر السيارات تواجدًا بداخله، لما يميزها من تكنولوجيا حديثة وطرازات مختلفة.

رينو سانديرو موديل 2023

وتعتبر شركة رينو واحدة من ضمن الشركات الفرنسية الأكثر شهرة بالسوق المحلية، ومن بين طرازاتها الشهيرة، تأتى السيارة رينو سانديرو موديل 2023 .

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تتمتع السيارة رينو سانديرو موديل 2023 ، بمحرك 1600 سي سي "4 سلندر"، يتمكن من انتاج 148 نيوتن/متر، وقوة إجمالية بلغت 110 أحصنة، بينما تستمد أوامر الحركة بواسطة ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء مكون من 4 نقلات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 176 كم/س.

رينو سانديرو موديل 2023

وتقطع السيارة رينو سانديرو موديل 2023 مسافة الـ 100 كم/ساعة من وقت السكون 0 في فترة زمنية تبلغ 12.1 ثانية، بينما تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 7.2 لتر لكل 100 كيلومتر.

رينو سانديرو موديل 2023

وتحتوي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على مكيف هواء، خاصية الغلق المركزي، زجاج كهربائي للنوافذ، ونظام صوتي ترفيهي، مع القدرة على التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، والتي تأتي بشكل قابل للامالة من باور ستيرنج، بالاضافة إلى وسائد هوائية أمامية للحماية، ومكابح ABS مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الالكتروني للمكابح EBD.

رينو سانديرو موديل 2023

أما عن سعر السيارة رينو سانديرو موديل 2023 ، فتأتى بفئة سعرية واحدة  DYNAMIC وبسعر 615,000 جنيه           .

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