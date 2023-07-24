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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لعشاق السفارى .. اعرف جيب شيروكي بكام فى مصر

صدى البلد

يعشق العديد من المصريين العديد من الرياضات الصحراوية الخاصة بالسيارات ، كالتخيم او السباقات الصحراوية والتى انتشرت مؤخرا محليا ، ولذلك يسعى هوؤلاء الاشخاص للحصول على سيارات بمواصفات خاصة .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

ومن ضمن السيارات ذات المواصفات الخاصة ، والتى تصلح للتخيم فى الصحراء او المشاركة فى رياضة سباقات السيارات الصحراوية ، هى السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 .

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وتعتبر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتستمد قوتها من خلال محرك سعة 5700 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 360 حصانا، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .

ويصل سعة خزان الوقود للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 إلى 93 لترا ، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كم/ ساعة .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، بطول 4822 مم، والعرض 2154 مم، والارتفاع 1761 مم، وقاعدة العجلات 2951 مم، وحجم الشنطة الخلفية 1027 لترا. 

جيب جراند شيروكي موديل 2022

أما عن المقصورة الداخلية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، فتحتوى على العديد من التجهيزات من بينها نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون ، ونظام تحكم في الطاره ، و نظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس ، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية.

جيب جراند شيروكي موديل 2022

وتضم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022، عدد من مواصفات السلامة والأمان من بينها وسادة هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفية للاصطفاف، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .

جيب جراند شيروكي موديل 2022

اما عن اسعار السيارة جيب جراند شيروكي ، فتاتى بفئة سعرية واحدة LIMITED ، وبسعر 2 مليون و 850 الف جنيه .

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