لعشاق السفارى .. اعرف جيب شيروكي بكام فى مصر

يعشق العديد من المصريين العديد من الرياضات الصحراوية الخاصة بالسيارات ، كالتخيم او السباقات الصحراوية والتى انتشرت مؤخرا محليا ، ولذلك يسعى هوؤلاء الاشخاص للحصول على سيارات بمواصفات خاصة .
ومن ضمن السيارات ذات المواصفات الخاصة ، والتى تصلح للتخيم فى الصحراء او المشاركة فى رياضة سباقات السيارات الصحراوية ، هى السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 .
وتعتبر السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتستمد قوتها من خلال محرك سعة 5700 سي سي، ينتج قوة حصانية تصل إلى 360 حصانا، وعزم أقصى للدوران 520 نيوتن/ متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك .
ويصل سعة خزان الوقود للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 إلى 93 لترا ، وتستهلك 12.7 لتر لقطع مسافة تصل إلى 100 كم/ ساعة .
وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، بطول 4822 مم، والعرض 2154 مم، والارتفاع 1761 مم، وقاعدة العجلات 2951 مم، وحجم الشنطة الخلفية 1027 لترا.
أما عن المقصورة الداخلية للسيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022 ، فتحتوى على العديد من التجهيزات من بينها نوافذ كهربائية أمامية، ونوافذ كهربائية خلفية، وزجاج ملون ، ونظام تحكم في الطاره ، و نظام أقفال الأبواب تعمل باللمس، وباور، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وكراسي كهربائية، وفتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس ، ومثبت سرعة، ومقاعد كهربائية.
وتضم السيارة جيب جراند شيروكي موديل 2022، عدد من مواصفات السلامة والأمان من بينها وسادة هوائية ، ونظام الفرامل المانع للانغلاق ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات خلفية للاصطفاف، ووسادة هوائية للركاب الأمامي .
اما عن اسعار السيارة جيب جراند شيروكي ، فتاتى بفئة سعرية واحدة LIMITED ، وبسعر 2 مليون و 850 الف جنيه .