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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف السعر الجديد لـ أكسنت RB بمبادرة الإحلال

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB موديل 2024

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي، فى بيان جديد لها عن احدث الاسعار للطرازات المشاركة فى المبادرة ، والتى جاء من ضمنها السيارة هيونداي أكسنت RB.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتقدم السيارة هيونداي أكسنت RB الجديدة عبر 5 فئات داخل المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز الطبيعي ، وهى من ضمن فئة السيارات السيدان .

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وتاتى السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 ، بنفس المواصفات الفنية للموديل السابق ، حيث تستمد قوتها من خلال محرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 حصان، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان الوقود الي 43 لترًا، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 185 حصانًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

و تستهلك السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 من الوقود 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية .

 

وتأتى الأبعاد الخارجية للسيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وقاعدة عجلات بطول 2570 مم، وتصل مساحة حقيبة السيارة الخلفية الي 389 لترًا.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

وتم تجهيز السيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024، بوسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وأنظمة تنبيه ضد السرقة، ونظام تنبيه عدم ارتداء حزام الأمان، ونظام تنبيه تجاوز السرعة، وشاشة تعمل باللمس مقاس 7 بوصة، وبلوتوث، ومخارج AUX، وUSB، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وأزرار للتحكم في وسائل الترفيه، ومثبت سرعة.

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

اما عن اسعار هيونداي اكسنت RB بالمبادرة : 

- فئة  GL بسعر 484 ألفًا و970 جنيهًا

- فئة  GL SR بسعر 494 ألفًا و970 جنيهًا

- فئة  DAB ABS بسعر 509 آلاف و970 جنيهًا

- فئة  DAB PLUS بسعر 524 ألفًا و970 جنيهًا

- فئة  GL HL بسعر 534 ألفًا و970 جنيهًا

* وهذه الأسعار فى حال السداد النقدي من قِبل المستهلكين.

المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات هيونداي اكسنت RB موديل 2024 هيونداي اكسنت RB هيونداى اكسنت اكسنت RB اكسنت RB موديل 2024

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