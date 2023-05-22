عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر .. صور

رينو سانديرو 2023
رينو سانديرو 2023

شهدت السيارة رينو سانديرو موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارات العلامة التجارية في مصر، زيادة سعرية هي الاحدث خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.

60 ألف جنيه .. اعرف الأسعار الجديدة لـ رينو ستيب واي 2023

رينو داستر تعود من جديد للسوق المصري وطرح "موديلات 2023" .. اعرف سعرها الآن

رينو سانديرو 2023

تعرف على اسعار ومواصفات ارخص سيارات شركة رينو في مصر "سانديرو" 2023 

 

يمكن لسيارة رينو سانديرو موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 11 ثانية، حيث تمتلك محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.

رينو سانديرو 2023

وتضم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 تجهيزات تتضمن مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء يدوي، ومكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، وعدد 4 زجاج كهربائي، ونظام الحماية من السرقة ايموبليزر، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.

رينو سانديرو 2023

وتحتوي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تقنية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بينما تتركز السيارة على جنط 15 بوصة، إلى جانب ابعاد هيكلية تقدر بـ 4059 مم للطول الكلي، و 1994 مم للعرض، وبارتفاع يصل لـ 1519 مم.

رينو سانديرو 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو سانديرو 2023 بعد زيادات شهر مايو 

 

ارتفعت اسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 50 ألف جنيه، وبذلك تغير السعر الرسمي للسيارة ويصل إلى 615 ألف جنيه بدلاً من 565 ألف جنيه. 

رينو سانديرو تقنية الفيديو السيارة رينو سانديرو ارخص سيارات شركة رينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

لا نستحق الفوز .. تعليق مثير من خالد الغندور على تعادل الزمالك مع الداخلية

بسبب مباراة الداخلية ..قرار عاجل من الزمالك ضد أوسوريو

موضوعات متعلقة

بأقل سعر .. اشتر هذه السيارة بـ 20 ألف جنيه فقط

20 ألف جنيه زيادة .. الأسعار الجديدة لأرخص سيارات هيونداي في مصر

60 ألف جنيه .. اعرف الأسعار الجديدة لـ رينو ستيب واي 2023

بـ 7 مقاعد وعائلية .. سعر ومواصفات سوزوكي ارتيجا بمصر |صور

بـ 100 ألف جنيه .. احصل على أشهر سيارة من تويوتا

بدل الصيني .. أرخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

اعرف الأسعار الجديدة لجميع سيارات كيا المقدمة في مصر .. صور

رينو داستر تعود من جديد للسوق المصري وطرح "موديلات 2023" .. اعرف سعرها الآن

ترشيحاتنا

نيوكاسل يتأهل لدوري أبطال أوروبا بتعادله مع ليستر في الدوري الإنجليزي

الانتماء للفلوس.. إعلامي يعلن رحيل نجم الأهلي إلى الدوري القطري

مفاتيح وأصول حسن الخلق.. كيف تعرف عيوب نفسك؟

أسرع 5 سيارات في السوق المصري .. BMW ومرسيدس في المقدمة |صور

الشباب والرياضة: نادي الزمالك أخطرنا بتنفيذ قرار عزل رئيسه

معلومات صادمة.. 10 % من المقاطعات الأمريكية تعاني فقر مستمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مزيل العرق.. استخراج زجاجة زيت شعر من معدة عجوز بالهند

النتيجة مدهشة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب الأحمر ؟

طريقة عمل الأيس كريم بالشكولاتة فى المنزل

للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

فيديو

سجل حافل من الإنجازات.. حلمي طولان مديرا فنيا لـ سيراميكا كليوباترا

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ