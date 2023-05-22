سعر أرخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت السيارة رينو سانديرو موديل 2023، والتي تعد ارخص سيارات العلامة التجارية في مصر، زيادة سعرية هي الاحدث خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قدرت بـ 50 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك.
تعرف على اسعار ومواصفات ارخص سيارات شركة رينو في مصر "سانديرو" 2023
يمكن لسيارة رينو سانديرو موديل 2023 الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في فترة زمنية تستغرق 11 ثانية، حيث تمتلك محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، يمكنه ضخ قوة قدرها 110 حصانا، و 148 نيوتن/متر من عزم الدوران.
وتضم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 تجهيزات تتضمن مرايات كهربائية جانبية، ومكيف هواء يدوي، ومكابح ABS و EBD، ومثبت سرعة، وعدد 4 زجاج كهربائي، ونظام الحماية من السرقة ايموبليزر، بالاضافة إلى عدد 2 من الوسائد الهوائية AIRBAGS.
وتحتوي السيارة رينو سانديرو موديل 2023 على بلوتوث، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى تقنية التحكم الصوتي عبر عجلة القيادة، بينما تتركز السيارة على جنط 15 بوصة، إلى جانب ابعاد هيكلية تقدر بـ 4059 مم للطول الكلي، و 1994 مم للعرض، وبارتفاع يصل لـ 1519 مم.
الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة رينو سانديرو 2023 بعد زيادات شهر مايو
ارتفعت اسعار السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة اجمالية بلغت 50 ألف جنيه، وبذلك تغير السعر الرسمي للسيارة ويصل إلى 615 ألف جنيه بدلاً من 565 ألف جنيه.