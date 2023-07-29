أحدث سيارة تقدمها رينو ARKANA موديل 2024 الرياضية.. صور

تواصل شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو من تعزيز تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت النقات عن نسختها الرياضية المتعددة الاستخدام ARKANA موديل 2024، والتي تنتمي إلى طرازات الـ SUV، مع تصميم اقرب إلى الكوبيه صاحب الطابع الشبابي.

احدث سيارة تقدمها رينو ARKANA موديل 2024

رينو ARKANA موديل 2024

تتوافر السيارة رينو ARKANA موديل 2024 بمحرك بنزين سعة 1600 سي سي، ونظام هجين يغطي نطاق يمتد لـ 510 كيلووات/145 حصانا، بالاضافة إلى وجود بطارية سعة 1.2 لتر، والاعتماد على علبة تروس أوتوماتيكية الاداء.

رينو ARKANA موديل 2024

وتحتوي السيارة رينو ARKANA موديل 2024 من الداخل على شاشة تعمل باللمس قياسها 7 بوصة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، تضم لمسات تحمل العلم الفرنسية عبر خيوط باللون الابيض والاحمر والارزق.

رينو ARKANA موديل 2024

تصميم خارجي مميز لـ ARKANA موديل 2024 الاحدث من رينو

وترتكز السيارة رينو ARKANA موديل 2024 على جنوط رياضية قياسها 19 بوصة ذات تصميم هندسي مميز يجمع بين اللون الاسود والرمادي الغامق، مع حزمة من الشبكات الهوائية الأمامية المتعددة المقاطع، وعدد 4 ابواب مع مساحة تخزين خلفية، ومقدمة ذات مصابيح حادة المظهر، واقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، وبنسبة طول اجمالية بلغت 4.57 متر.