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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السعر الجديد لأرخص سيارة رياضية تقدمها BMW في مصر.. اركب زيرو

BMW X1 موديل 2024
BMW X1 موديل 2024

شهدت السيارة BMW X1 موديل 2024 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، شملت جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة، حيث ارتفعت أسعارها بقيمة تتراوح بين 250 ألف و350 ألف جنيه، وعلى الرغم من تلك الزيادة تظل BMW X1 هي أرخص سيارة رياضية تقدمها العلامة التجارية الألمانية في مصر.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية للسيارة BMW X1 وأهم مواصفاتها في السوق المصري 

BMW X1 موديل 2024

تأتي السيارة BMW X1 موديل 2024 بتصميم رياضي يتضمن جنوط ذات تصميم هندسي مميز، ومصابيح حادة LED، وناشر أمامي بلمسات رياضية، مع اقطاب ثنائية نحيفة على جانبي السقف، وعدد 4 أبواب بالإضافة إلى سعة تخزين خلفية تقدر بـ 540 لتر.

BMW X1 موديل 2024

وتحتوي السيارة BMW X1 موديل 2024 على حزمة من وسائل الحماية مع أنظمة الرفاهية والتحكم، بينما تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر، إلى جانب ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وزمن للتسارع يقدر بـ 9.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/س.

BMW X1 موديل 2024

السعر الرسمي الجديد للسيارة BMW X1 موديل 2024 بالسوق المصري بعد زيادات شهر يوليو

 

ارتفعت أسعار الفئة الأولى بقيمة اجمالية بلغت 250 ألف جنيه، لتقدم بسعر رسمي يبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون جنيه.

 

وشهدت الفئة الثانية زيادة قدرها 300 ألف جنيه ليصل سعرها الرسمي إلى 2 مليون و500 ألف جنيه بدلاً من 2 مليون و200 ألف جنيه.

BMW X1 موديل 2024
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