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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد طرح موديلات 2024.. أرخص سيارة تقدمها BMW في مصر |صور

BMW 1 Series موديل
BMW 1 Series موديل 2024

تواصل شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية من تألقها داخل السوق المصري، بعد تقديم موديلات 2024 للكثير من اصداراتها، وتعد النسخة 1 Series من فئة الهاتشباك، هي أرخص سيارة مطروحة من BMW في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الأسعار الرسمية للسيارة BMW 1 Series موديل 2024 في السوق المصري 

BMW 1 Series موديل 2024 

ترتكز السيارة BMW 1 Series موديل 2024 على قاعدة عجلات طولها الكلي 2690 مم، مع نسبة طول كلي بلغت 4329 مم، وبعرض 1765 مم، و 1440 مم للارتفاع، بينما تعتمد على جنوط رياضية، ومقدمة ذات ملامح حادة الشكل، ومرايات كهربائية جانبية، وحساسات حركة.

BMW 1 Series موديل 2024 

وتعمل السيارة BMW 1 Series موديل 2024 بناقل سرعات أوتوماتيكي ثماني النقلات، بتقنية الدفع الامامي، مقترن بمحرك تيربو سعة 1500 سي سي، يضخ قوة قدرها 136 حصانا، و 220 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وزمن للتسارع يقدر بـ 8.7 ثانية للوصول من نقطة الاستعداد 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

BMW 1 Series موديل 2024 

تعرف على اسعار ارخص سيارات BMW بالسوق المصري وسط موديلات 2024 

 

تقدم السيارة BMW 1 Series موديل 2024 في السوق المصري عبر فئة واحدة، مع سعر رسمي يبلغ مليون و850 ألف جنيه بدلاً من مليون و680 ألف جنيه، بعد زيادة رسمية خلال شهر يوليو قدرها 170 ألف جنيه.

BMW 1 Series موديل 2024 
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