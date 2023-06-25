اركب BMW X6 الجديدة بهذا السعر .. صور

تقدم العلامة التجارية الالمانية BMW، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، منها النسخة X6 الرياضية الفاخرة والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV، مع تقديمها عبر فئة واحدة.

وشهدت السيارة BMW X6 زيادة سعرية خلال الاسابيع القليلة الماضية داخل السوق المصري، شملت الفئة الوحيدة المقدمة محليًا، حيث ارتفع سعر السيارة بقيمة قدرها مليون و 100 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X6 داخل السوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

BMW X6

مواصفات السيارة BMW X6

يمكن للسيارة BMW X6 الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 250 كيلومتر في الساعة، بينما تعتمد في قدرات الحركة على علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، بالاضافة إلى تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

BMW X6

وتستطيع السيارة BMW X6 تحقيق مدة زمنية قدرها 4.3 ثانية فقط، للانطلاق من وضع الاستعداد 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة، حيث تعتمد على محرك بقوة 530 حصانا، سعة 4400 سي سي "تيربو"، مع 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، ومعدل استهلاك للوقود يبلغ 10.4 لتر/100 كم.

BMW X6

الاسعار الرسمية للسيارة BMW X6 في مصر

ارتفعت اسعار السيارة BMW X6 بقيمة قدرها مليون و100 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 6 مليون و200 ألف جنيه بدلاًمن 5 مليون و100 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا.