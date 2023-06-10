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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW M3 موديل 2023 في مصر .. صور

سيارة BMW M3 موديل
سيارة BMW M3 موديل 2023

تقدم شركة BMW باقة من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المحلي، سواء كانت من الناحية الفنية، أو الهيكلية أو من ناحية التجهيزات التقنية، وتعد النسخة M3 من اشهر اصدارات الصانع الالماني، والتي شهدت زيادة سعرية داخل السوق المحلي وصلت إلى مليون و 250 ألف جنيه.

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 يقدم موقع "صدى البلد" ابرزالمواصفات الفنية للسيارة BMW M3 موديل 2023، واحدث الاسعار الرسمية التي وصلت لها داخل السوق المصري.

سيارة BMW M3 موديل 2023 

القدرات الفنية لمحرك السيارة BMW M3 موديل 2023

 

تقدم السيارة BMW M3 موديل 2023 عبر باقة من القدرات الفنية، حيث دعمت بمرحك سداسي الاسطوانات، سعة 3000 سي سي تيربو، بقوة 375 حصانا و 500 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل سرعات اوتوماتيكي ثماني النقلات، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة في 3.9 ثانية، كما حصلت ايضا على محرك بقوة إجمالية بلغت 510 حصانا.

سيارة BMW M3 موديل 2023 

الاسعار الرسمية للسيارة BMW M3 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة M340i XDrive LCI  بقيمة قدرها 4 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و470 ألف جنيه، بعد ان شهدت زيادة سعرية قدرها 730 ألف جنيه.

 

الفئة M3  بقيمة قدرها مليون  6 مليون و600 ألف جنيه بدلاً من 5 مليون و500 ألف جنيه، حيث ارتفتع سعرها بقيمة بلغت مليون و 100 ألف جنيه.

سيارة BMW M3 موديل 2023 

الفئة M3 Competition بقيمة قدرها 7 مليون و500 ألف بدلاً من 6 مليون و250 ألف، بعد ان شهدت زيادة بلغت مليون و 250 ألف جنيه.

 

الفئة M3 Competition M xDrive تقدم بقيمة إجمالية بلغت 7 مليون و800 ألف جنيه.

سيارة BMW M3 موديل 2023 
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