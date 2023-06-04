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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اعرف سعرها الآن .. BMW X4 موديل 2023 في مصر

BMW X4 موديل 2023
BMW X4 موديل 2023

شهدت سيارات شركة BMW المقدمة داخل السوق المصري، عدد من الزيادات السعرية الجديدة والتي شملت جميع الطرازات المطروحة محليًا، ومنها النسخة الرياضية الشهيرة BMW X4 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، حيث ارتفعت اسعارها بقيمة بلغت 650 ألف جنيه.

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BMW X4 موديل 2023

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري ابرز مواصفات السيارة، إلى جانب سعرها الرسمي الجديد بالسوق المصري.

 

المواصفات الفنية للسيارة BMW X4 موديل 2023 

 

  • تعتمد BMW X4 موديل 2023 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر.

 

  • يضخ محرك السيارة قوة إجمالية قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.
BMW X4 موديل 2023
  • تعتمد BMW X4 موديل 2023 على علبة تروس أوتوماتيكية تتكون من 8 سرعات "مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات".

 

  • تصل السرعة القصوى للسيارة BMW X4 موديل 2023 إلى 240 كيلومتر في الساعة.

 

  • تستغرق السيارة BMW X4 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 6.3 ثانية فقط، وذلك للوصول من وضع الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.
BMW X4 موديل 2023

الأسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

 

تقدم السيارة BMW X4 موديل 2023 من خلال فئة واحدة، حيث شهدت زيادة سعرية قدرها 650 ألف جنيه، وبذلك اصبح السعر الرسمي للسيارة يبلغ 3 مليون و850 ألف جنيه بدلاً من 3 مليون و200 ألف جنيه.

BMW X4 موديل 2023
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