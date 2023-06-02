سعر جديد لـ BMW X6 بالسوق المصري .. اعرف بكام

تقدم شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الألمانية، باقة من السيارات القوية داخل السوق المصري، ومنها النسخة X6 والتي شهدت زيادة سعرية هي الأحدث خلال العام الجاري، حيث ارتفعت اسعار تلك النسخة بنسبة بلغت مليون و 100 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المقدمة محليًا من هذه السيارة الرياضية.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري في هذا السياق الاسعار الجديدة للسيارة BMW X6 في مصر وابرز المواصفات الفنية الخاصة بها.

BMW X6

المواصفات الفنية للسيارة BMW X6

تتسارع السيارة BMW X6 من نقطة الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 4.3 ثانية فقط.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 250 كيلومتر في الساعة.

BMW X6

دعمت BMW X6 بمحرك "تيربو" سعة 4400 سي سي، ثماني الاسطوانات "8 سلندر".

يستطيع محرك السيارة BMW X6 ضخ قوة إجمالية قدرها 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

BMW X6

تعتمد BMW X6 على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، مع تقنية الدفع الرباعي للعجلات.

تستهلك السيارة نسبة من الوقود تقدر بـ 10.4 لتر، وذلك عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر.

BMW X6

اعرف السعر الرسمي الجديد للسيارة BMW X6 بعد التغيرات الاخيرة

وصل سعر السيارة BMW X6 في السوق المصري إلى 6 مليون و200 ألف جنيه بدلاًمن 5 مليون و100 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة سعرية قدرها مليون و 100 ألف جنيه.