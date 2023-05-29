سعر BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

تعتبر السيارة X3 موديل 2023، واحدة من اشهر اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري السعر الرسمي للسيارة BMW X3 موديل 2023 المقدمة بالسوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

BMW X3 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X3 موديل 2023

تستغرق السيارة BMW X3 موديل 2023 فترة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية فقط، وذلك للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

تتمتع السيارة بمحرك "تيربو" سعة 2000 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

BMW X3 موديل 2023

وتمتلك السيارة BMW X3 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات "دفع خلفي".

يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 235 كيلومتر في الساعة.

تستهلك السيارة BMW X3 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 7.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

BMW X3 موديل 2023

سعر السيارة BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2023 بسعر 2,980,000 جنيه، وذلك عن الفئة XDRIVE30I XLINE الوحيدة بالسوق المصري.