عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

 BMW X3 موديل 2023
 BMW X3 موديل 2023

تعتبر السيارة X3 موديل 2023، واحدة من اشهر اصدارات عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، إلى جانب اعتمادها على باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

اشتري BMW X1 موديل 2023.. بسعر ينافس الصيني| صور

بدل الصيني .. أرخص سيارات BMW في مصر موديل 2023

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري السعر الرسمي للسيارة BMW X3 موديل 2023 المقدمة بالسوق المصري وابرز مواصفاتها الفنية.

 BMW X3 موديل 2023 

المواصفات الفنية للسيارة BMW X3 موديل 2023 

 

  • تستغرق السيارة BMW X3 موديل 2023 فترة زمنية تقدر بـ 6.6 ثانية فقط، وذلك للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من نقطة الثبات 0.

 

  • تتمتع السيارة بمحرك "تيربو" سعة 2000 سي سي، يضخ قوة اجمالية قدرها 252 حصانا، و 350 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.
 BMW X3 موديل 2023 
  • وتمتلك السيارة BMW X3 موديل 2023 ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء مكون من 8 نقلات "دفع خلفي".

 

  • يمكن للسيارة الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 235 كيلومتر في الساعة.

 

  • تستهلك السيارة BMW X3 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 7.6 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.
 BMW X3 موديل 2023 

سعر السيارة BMW X3 موديل 2023 في السوق المصري 

 

تقدم السيارة BMW X3 موديل 2023 بسعر 2,980,000 جنيه، وذلك عن الفئة XDRIVE30I XLINE الوحيدة بالسوق المصري.

 BMW X3 موديل 2023 
BMW تقنية الفيديو موديل 2023 X3 موديل 2023 BMW X3 BMW X3 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بمبلغ خيالي| هذا النادي يطلب كولر.. ورد مفاجئ لمدرب الأهلي.. تفاصيل

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

بعد زواج 3 سنوات .. طلاق بشرى وزوجها سالم هيكل

دموعها نزلت وبكت بحرقة .. رياض الخولي يكشف عن موقف مؤثر مع عبلة كامل

اتحسدنا .. حسن شاكوش يكشف سبب انفصاله عن ريم طارق

رابطة الأندية المحترفة تفاجئ أفشة بإجراء جديد .. ماذا فعلت؟

ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن هدف فيوتشر أمام إنبي في كأس مصر

موضوعات متعلقة

اركب زيرو .. أقل سعر سيارة أوتوماتيك في السوق المصري

لو هتشتري كروس أوفر "رياضية" .. سعر تويوتا CHR موديل 2023 |صور

تسارع مميز وتصميم رياضي "ماكلارين 650S" بعد تعديلات ZACOE |صور

بي إم دبليو تكشف عن I5 موديل 2024 الجديدة كليا.. صور

أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 في السعودية .. صور

سعر BMW X4 موديل 2023 في السوق المصري

سعر أصغر سيارة رياضية في مصر موديل 2023.. صور

أشهر 5 سيارات فرنسية "رياضية" في مصر.. بينها رينو وبيجو

ترشيحاتنا

خالد عباس: 13 سفارة طلبت الانتقال إلى العاصمة الإدارية

السعة الكاملة| مفاجأة سارة لـ جماهير الأهلي بشأن مباراة الوداد

الرئيس الأمريكي يوجه رسالة إلى أردوغان بمناسبة فوزه.. تعرف عليها

جنينة مول والرحاب ومدينتي.. إزاي تسجل قراءة عداد الغاز من ماكينة الخدمة الذاتية؟

كيف يسأل ملكا الموت من مات غريقا أو محروقا ولم يدفن؟

آيفون الغلابة .. موبايل Realme بنفس شكل ومميزات iPhone بربع الثمن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

أفضل نظام غذائي لإنقاص الوزن.. ChatGPT يضع خطة كاملة لكل وجبات الأسبوع

شفاف وكشف زيادة وزنها.. إطلالة شيرين عبد الوهاب من حفلها بجدة

بعد 46 عاما| لم شمل سيدة بـ شقيقاتها الـ 10 في أمريكا.. قصتهن مؤثرة

فيديو

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

قصة وفاة طالبة تسببت في صدمة بجامعة الإسكندرية.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ