اشتري BMW X1 موديل 2023.. بسعر ينافس الصيني| صور

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الألمانية BMW، العديد من الطرازات القوية والمنافسة، والتي أصبحت تتقارب أسعارها مع بعض الإصدارات الصينية إلى حد كبير، بعد الزيادة الملحوظة في أسعار السيارات خلال تلك الفترة، ولعل من أرخص السيارات الرياضية المنافسة هي النسخة الشهيرة X1 موديل 2023.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" أسعار ومواصفات السيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصرية.

BMW X1 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMW X1 موديل 2023

تحتوي السيارة BMW X1 موديل 2023 على محرك ثلاثي الأسطوانات 3 سلندر، سعة 1500 سي سي "تيربو".

يضخ محرك السيارة قوة اجمالية قدرها 140 حصانا، و230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

BMW X1 موديل 2023

يمكن للسيارة BMW X1 موديل 2023 الوصول من نقطة الثبات 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة مدتها 9.2 ثانية.

تستمد السيارة BMW X1 موديل 2023 أوامر الحركة عبر ناقل سرعات "أوتوماتيك" مكون من 7 نقلات.

BMW X1 موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 208 كيلومترات في الساعة.

تستهلك السيارة BMW X1 موديل 2023 نسبة من الوقود تقدر بـ 6.3 لتر عندما تخوض مسافات تصل لـ 100 كيلومتر.

BMW X1 موديل 2023

أسعار BMW X1 موديل 2023 في السوق المصرية

تقدم الفئة الأولى X LINE من السيارة BMW X1 موديل 2023 بسعر مليون و670 ألف جنيه.

وتأتي الفئة الثانية M SPORT موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت مليونا و830 ألف جنيه.