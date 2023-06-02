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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص طرازات BMW من فئة X بالسوق المصري .. أسعار جديدة

 BMW X1 موديل 2023
 BMW X1 موديل 2023

شهدت القائمة السعرية لسيارات BMW المقدمة بالسوق المحلي، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات، ومنها فئة X الرياضية الشهيرة، وعلى رأسها النسخة X1 والتي تعد ارخص سيارة تنتمي إلى هذه العائلة، على الرغم من زيادة اسعارها في يونيو الجاري بقيمة تتراوح بين 330 ألفا و 480 ألف جنيه.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في مصر.

 BMW X1 موديل 2023

مواصفات السيارة BMW X1

 

تضم السيارة BMW X1 محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر"، سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من انتاج 230 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى قوة إجمالية قدرها 140 حصانا، والوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 208 كيلومتر/ساعة.

 BMW X1 موديل 2023

وتستغرق السيارة BMW X1 9.2 ثانية فقط للوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، بينما تستخدم السيارة ناقل سرعات أوتوماتيك مكون من 7 نقلات، مع متوسط استهلاك للوقود بنسبة 6.3 لتر عندما تقطع مسافة قدرها 100 كيلومتر.

 BMW X1 موديل 2023

الاسعار الجديدة للسيارة BMW X1 في السوق المصري 

 

شهدت الفئة X1 sDrive18i-xLine زيادة قدرها 330 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 2 مليون جنيه بدلاً من مليون و670 ألف جنيه.

 

وجاءت الفئة X1 sDrive18i M Sport بزيادة بلغت 370 ألف جنيه، وبذلك اصبح سعرها الرسمي يقدر بـ 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و830 ألف جنيه.

 

وتأتي الفئة IX 1 30i بسعر 2مليون و750 ألف بدلاً من 2 مليون و270 ألف جنيه، وذلك بعد زيادة اجمالية وصلت إلى 480 ألف جنيه.

 BMW X1 موديل 2023
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