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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من BMW في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

BMW X1 موديل 2023
BMW X1 موديل 2023

تعتبر السيارة X1 هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من BMW، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها محليًا بقيمة سعرية تتراوح بين 330 ألف جنيه و 480 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

BMW X1 موديل 2023 

القدرات الفنية لسيارة BMW X1 موديل 2023 

 

  • محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر".
  • سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.
  • ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.
BMW X1 موديل 2023 
  • زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.
  • نوع الجر "أمامي".
  • السرعة القصوى للسيارة تقدر بـ 208 كم/س.
  • استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.
BMW X1 موديل 2023 

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري 

 

شهدت الفئة الاولى زيادة قدرها 330 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 2 مليون جنيه بدلاً من مليون و670 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها 370 ألف جنيه، وبذلك تقدم بقيمة قدرها  2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و830 ألف جنيه.

BMW X1 موديل 2023 

وبلغ حجم الزيادات السعرية للفئة الثالثة من السيارة BMW X1 موديل 2023 نحو 480 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 2مليون و750 ألف بدلاً من 2 مليون و270 ألف جنيه.

BMW BMW X1 الأسعار الرسمية الاسعار الرسمية الجديدة BMW X1 موديل 2023

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