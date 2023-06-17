أرخص سيارة من BMW في مصر .. بعد الأسعار الجديدة

تعتبر السيارة X1 هي ارخص سيارة رياضية مقدمة من BMW، على الرغم من الزيادات السعرية التي شهدتها خلال الاسابيع القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعارها محليًا بقيمة سعرية تتراوح بين 330 ألف جنيه و 480 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في مصر، بالاضافة إلى ابرز المواصفات الفنية.

BMW X1 موديل 2023

القدرات الفنية لسيارة BMW X1 موديل 2023

محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر".

سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية بلغت 140 حصانا، و 230 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

BMW X1 موديل 2023

زمن التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 9.2 ثانية.

نوع الجر "أمامي".

السرعة القصوى للسيارة تقدر بـ 208 كم/س.

استهلاك الوقود 6.3 لتر لكل 100 كم.

BMW X1 موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة BMW X1 موديل 2023 في السوق المصري

شهدت الفئة الاولى زيادة قدرها 330 ألف جنيه، ليصل سعرها إلى 2 مليون جنيه بدلاً من مليون و670 ألف جنيه، بينما ارتفعت اسعار الفئة الثانية بقيمة قدرها 370 ألف جنيه، وبذلك تقدم بقيمة قدرها 2 مليون و200 ألف جنيه بدلاً من مليون و830 ألف جنيه.

BMW X1 موديل 2023

وبلغ حجم الزيادات السعرية للفئة الثالثة من السيارة BMW X1 موديل 2023 نحو 480 ألف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 2مليون و750 ألف بدلاً من 2 مليون و270 ألف جنيه.