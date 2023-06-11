سعر BMW M5 موديل 2023 في مصر .. صور

شهدت القائمة السعرية لسيارات شركة BMW المطروحة محليًا، زيادة سعرية جديدة شملت جميع الطرازات المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة M5 COMPETITION، والتي ارتفعت اسعارها بقيمة إجمالية بلغت 2 مليون و 620 ألف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الجديد للسيارة BMW M5 COMPETITION في السوق المصري، بالاضافة إلى استعراض ابرز مواصفاتها الفنية.

BMW M5 COMPETITION موديل 2023

تأتي السيارة BMW M5COMPETITION بتصميم خارجي مميز، مع مصابيح أمامية حادة الشكل، بالاضافة إلى شبكات أمامية متعددة الفتحات الهوائية ذات مقطعين، إلى جانب جنوط رياضية، ومفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

BMW M5 COMPETITION موديل 2023

وتعتمد السيارة BMW M5COMPETITION على تقنية الدفع الخلفي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، يستطيع ضخ قوة إجمالية تقدر بـ 625 حصانا، سعة 4400 سي سي "تيربو"، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات.

BMW M5 COMPETITION موديل 2023

وحصلت السيارة BMW M5COMPETITION على نظام صوتي ترفيهي، مع شاشة داخلية، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، إلى جانب حزمة من المكابح عالية الاداء وانظمة المساعدة المتطورة ووسائد هوائية للحماية، ومثبت للسرعة، وحساسات حركة، وكاميرا بانوراما، ومقصورة داخلية تضم باقة من اللمسات العصرية.

BMW M5 COMPETITION موديل 2023

السعر الجديد للسيارة BMW M5 COMPETITION موديل 2023 في مصر

ارتفعت اسعار السيارة BMW M5 COMPETITION بقيمة قدرها 2 مليون و 620 ألف جنيه، حيث وصل السعر الرسمي للسيارة إلى 9 مليون و720 ألف بدلاً من 7 مليون و100 ألف جنيه.