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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سعر لـ BMW الفئة الخامسة في مصر .. اركب واستمتع بالزيرو

 BMW الفئة الخامسة
 BMW الفئة الخامسة

استطاعت شركة BMW عملاقة تصنيع السيارات الالمانية، أن تقدم العديد من الطرازات القوية داخل السوق المصري، سواء من طرازات السيدان أوالهاتشباك أو الفئة الرياضية، ومنها اصدارات الفئة الخامسة الشهيرة، والتي تضم الفئة ADVANTAGE.

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وتعتبر الفئة ADVANTAGE في ارخص اصدارات BMW ضمن عائلة الفئة الخامسة، حيث يتم طرحها بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي تيربو، يتمكن من ضخ 170 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 250 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات "دفع خلفي".

 BMW الفئة الخامسة

ويمكن للسيارة BMW الفئة الخامسة ADVANTAGE، أن تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 8.3 ثانية، مع امكانية الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 226 كيلومتر في الساعة.

 BMW الفئة الخامسة

الابعاد الخارجية للسيارة BMW الفئة الخامسة ADVANTAGE

 

  • الطول الكلي 4963 مم.
  • العرض الكلي 1868 مم.
  • الارتفاع الكلي 1498 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 140 مم.
  • الطول الكلي لقاعدة العجلات 2975 مم.
  • سعة التخزين الخلفية 560 لتر.
  • سعة خزان الوقود 66 لتر.
 BMW الفئة الخامسة

تعرف على سعر السيارة BMW الفئة الخامسة ADVANTAGE موديل 2023 بالسوق المصري

 

تعتبر الفئة ADVANTAGE هي ارخص اصدارات BMW الفئة الخامسة بين موديلات 2023، حيث تقدم بسعر رسمي يبلغ 2,600,000 جنيه، بينما تقدم الفئة الثانية منها بقيمة بلغت 2,900,000 جنيه، و 3,600,000 جنيه للفئة 530  LUXURYوالتي تضم محرك 2000 سي سي تيربو، بينما يصل سعر الفئة M5 COMPETITION والتي تتمتع بمحرك سعة 4400 سي سي تيربو إلى 9,720,000 جنيه.

 BMW الفئة الخامسة
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