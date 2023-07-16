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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث "بيك أب" تستند على محرك BMW .. للطرق الوعرة |صور

شاحنة اينيوس جرينادير
شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

كشفت شركة Ineos Automotive الانجليزية، عن نسختها الجديدة اينيوس جرينادير كوارترماستر، والتي تستند إلى محركات BMW، وتأتي هذه النسخة باطلالة مميزة تنتمي إلى شاحنات البيك اب، والتي تتميز بأداء قوي على الطرق الوعرة.

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القدرات الفنية للشاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

تتيح شركة ينيوس اوتوموتيف خيارين من المحركات والتي تأتي من طراز BMW، الاول B58 يمكنه انتاج قوة اجمالية قدرها 282 حصانا، و 450 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، والثاني B57 ديزل بقوة اجمالية قدرها 245 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 550 نيوتن/متر.

شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

وتعمل جميع اصدارات النسخة اينيوس جرينادير كوارترماستر عبر تقنية الدفع الرباعي للعجلات، بينما تستمد أوامر الحركة بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 8 سرعات، مع القدرة على الوصول من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال مدة زمنية تتراوح بين 8.8 و 9.8 ثانية.

شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

وتتميز الشاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر بجنوط رياضية يتراوح قياسها بين 17 و 18 انش، مدعومة باطارات 265/70 R17 و 255/70 R18، ذات نقوش بارزة وغائرة تمنحها افضلية التعامل على الطرق الوعرة والتضاريس المختلفة.

شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر

ويمكن للشاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر سحب حمولة بوزن يصل إلى 3.500 كيلوجرام، بينما تأتي السيارة بمساحة تخزين خلفية مع مفهوم ثنائي الابواب، والكثير من الدعامات الأمامية والخلفية، وحومة من حساسات الحركة، بالاضافة إلى قفل تفاضلي مركزي، ومكابح بريمبو، وعدد من وسائل دعم قائد المركبة.

شاحنة اينيوس جرينادير كوارترماستر
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