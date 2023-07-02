الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

تتصدر السيارة M8 موديل 2023 قائمة السيارات الاغلى سعرًا من BMW، والتي تنتمي إلى عائلة الفئة الثامنة، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 8 مليون و 400 ألف جنيه، وتأتي هذه النسخة بتصميم خارجي انيق مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار طرازات الفئة الثامنة من BMW بالسوق المصري، ومنها النسخة M8 موديل 2023 الاغلى من فئتها.

طرازات الفئة الثامنة من BMW

مواصفات الفئة الثامنة من BMW

تأتي طرازات الفئة الثامنة من BMW موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تصل إلى 280 كم/ساعة، بالاضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 3.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

طرازات الفئة الثامنة من BMW

القدرات الفنية لاغلى طرازات BMW M8 موديل 2023

تعمل السيارة BMW M8 موديل 2023 بتقنية الدفع الرباعي، مع محرك 4400 سي سي "تيربو"، ثماني الاسطوانات "8 سلندر"، يتمكن من انتاج قوة قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

طرازات الفئة الثامنة من BMW

تعرف على الاسعار الرسمية لطرازات الفئة الثامنة من BMW بالسوق المصري

الفئة GC LCI موديل 2023 بقيمة قدرها 8,400,000 جنيه.

الفئة CONVERTIBLE LCI موديل 2023 بقيمة قدرها 8,650,000 جنيه.

الفئة M8 موديل 2023 بقيمة قدرها 11,520,000 جنيه.