عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

طرازات الفئة الثامنة
طرازات الفئة الثامنة من BMW

تتصدر السيارة M8 موديل 2023 قائمة السيارات الاغلى سعرًا من BMW، والتي تنتمي إلى عائلة الفئة الثامنة، حيث يتم طرحها بسعر رسمي يبدأ من 8 مليون و 400 ألف جنيه، وتأتي هذه النسخة بتصميم خارجي انيق مع باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

سعر BMW 320 موديل 2023 في مصر.. صور

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار طرازات الفئة الثامنة من BMW بالسوق المصري، ومنها النسخة M8 موديل 2023 الاغلى من فئتها.

طرازات الفئة الثامنة من BMW 

مواصفات الفئة الثامنة من BMW

 

تأتي طرازات الفئة الثامنة من BMW موديل 2023 بمحرك ثماني الاسطوانات سعة 4400 سي سي، يضخ قوة إجمالية بلغت 530 حصانا، وعزم دوران 750 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات "دفع رباعي"، وسرعة قصوى تصل إلى 280 كم/ساعة، بالاضافة إلى مدة تسارع تقدر بـ 3.7 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.

طرازات الفئة الثامنة من BMW 

القدرات الفنية لاغلى طرازات BMW M8 موديل 2023 

 

تعمل السيارة BMW M8 موديل 2023 بتقنية الدفع الرباعي، مع محرك 4400 سي سي "تيربو"، ثماني الاسطوانات "8 سلندر"، يتمكن من انتاج قوة قدرها 625 حصانا، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

طرازات الفئة الثامنة من BMW 

تعرف على الاسعار الرسمية لطرازات الفئة الثامنة من BMW بالسوق المصري 

 

الفئة GC LCI موديل 2023 بقيمة قدرها 8,400,000 جنيه.

الفئة CONVERTIBLE LCI موديل 2023 بقيمة قدرها 8,650,000 جنيه.

الفئة M8 موديل 2023 بقيمة قدرها 11,520,000 جنيه.

BMW تقنية الفيديو الفئة الثامنة اسعار طرازات الفئة الثامنة الاسعار الرسمية لطرازات الفئة الثامنة السوق المصري BMW M8 موديل 2023

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

فرج عامر يعلن مفاجأة بشأن بن شرقي .. شاهد

خلال أيام.. حسم رسوم السحب والإيداع في البنوك| تفاصيل

الجزيرة الإماراتي يضع شرطًا صادمًا أمام أي نادٍ يطلب ضم بن شرقي

السد العالي حصن مصر المنيع من خطر الملء الرابع لسد النهضة.. شراقي يوضح التفاصيل

جزار يعلق لحوم الأضاحي على عمود مونوريل.. والسلطات تتحرك| صور

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

أرخص سيارة سيدان جديدة تقدمها سوزوكي بالسوق المصري .. صور

لكزس تقدم نسختها الجديدة ES موديل 2024 .. صور

بقوة 641 حصانا.. ترقيات مميزة لـ BMW M3 TOURING | صور

سعر هيونداي توسان 2023 بالسوق السعودي .. صور

بـ 7 مقاعد .. أسعار تويوتا روميون 2023 في مصر

سكودا أوكتافيا موديل 2023 .. اعرف سعرها الآن

أسعار BMW X5 موديل 2023 في السوق المصري .. صور

5 سيارات سيدان «زيرو» في مصر تبدأ من 429 ألف جنيه| صور

ترشيحاتنا

سعر الذهب عيار 14 اليوم 2-7-2023

ترامب: بايدن يقودنا إلى حرب عالمية ثالثة

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. السد العالي حصن مصر المائي المنيع

الأغلى من BMW بالسوق المصري .. M8 2023 اعرف سعرها الآن

أخبار تهمك| تحذير عاجل من الأرصاد.. اكتشاف حقل غاز جديد.. والبنتاجون يحسم جدل المنطاد الصيني

شوط أول سلبي بين منتخب مصر الأولمبي والجابون في أمم إفريقيا تحت 23 سنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل طحينة للمشويات زي المطاعم

أحدث حلويات عيد الأضحى.. طريقة عمل حلوى المسخسخة بمكونات سهلة وسريعة

فوائد الفاصوليا الخضراء.. تحميك من أمراض خطيرة

بعد عصيان إمام عاشور ورفض العودة لناديه|بماذا أغرى الأهلي نجم ميتلاند الدنماركي للتوقيع؟

فيديو

من غرفتها .. أول فيديو لـ غادة عبد الرازق بعد إعلان طلاقها

«ميتيلاند» يتخذ هذا الإجراء ضد إمام عاشور.. والغندور يكشف عن مفاجأة|فيديو جراف

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ