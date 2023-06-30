سعر BMW 320 موديل 2023 في مصر.. صور

تمتلك شركة BMW اسطول ضخم من السيارات القوية داخل سالقو العالمي والمحلي، ومنها النسخة الشهيرة 320 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة السيدان ذات الاداء القوي والطابع الرياضي، حيث يتم طرحها في مصر عبر باقة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 2 مليون و150 ألف جنيه.

BMW 320 موديل 2023

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات السيارة BMW 320 موديل 2023 في مصر

BMW 320 موديل 2023

تأتي الفئات الاعلى تجهيزًا بمحرك 3000 سي سي تيربو "6 سلندر"، بقوة اجمالية قدرها 510 حصان، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، كما تقدم السيارة بمحرك اخر سعة 2000 سي سي تيربو، بقوة 258 حصانا، و 400 نيوتن/متر، مع القدرة على الوصول من 0 لـ 100 كم/س في 5.9 ثانية.

BMW 320 موديل 2023

وتقدم السيارة BMW 320 موديل 2023 بمحرك 1600 سي سي تيربو، مكون من 4 اسطوانات، مع تقنية الدفع الخلفي للعجلات، بالاضافة إلى وجود ناقل سرعات أوتوماتيكي من 8 نقلات، وقوة اجمالية تصل لـ 170 حصانا، مع 250 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يقدر بـ 8.1 ثانية للانطلاق من 0 لـ 100 كم/س.

BMW 320 موديل 2023

الاسعار الرسمية داخل السوق المصري للسيارة BMW 320 موديل 2023

الفئة ADVANTAGE موديل 2023 محرك 1600 CC تيربو بسعر 2,150,000 جنيه.

الفئة LUXURY موديل 2023 محرك 1600 CC تيربو بسعر 2,300,000 جنيه.

الفئة SPORT موديل 2023 محرك 1600 CC تيربو بسعر 2,400,000 جنيه.

الفئة M SPORT موديل 2023 محرك 2000 CC تيربو بسعر 3,100,000 جنيه.

الفئة M340I XDRIVE موديل 2023 محرك 3000 CC تيربو بسعر 4,200,000 جنيه.

الفئة M3 موديل 2023 محرك 3000 CC تيربو بسعر 6,600,000 جنيه.

الفئة M3 COMPETITION موديل 2023 محرك 3000 CC تيربو بسعر 7,500,000 جنيه.

الفئة COMPETITION X DRIVE موديل 2023 محرك 3000 CC تيربو بسعر 7,800,000 جنيه.