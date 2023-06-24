اشتري الماني .. سعر BMW X2 موديل 2023 في مصر

تقدم BMW الالمانية، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة داخل السوق المصري، ومنها النسخة X2 موديل 2023، والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، حيث يتم طرحها محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع محرك تيربو سعة 1500 سي سي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر، واهم المواصفات الفنية التي تتمتع بها.

BMW X2 موديل 2023

تعرف على المواصفات الفنية للسيارة BMW X2 موديل 2023

تضم BMW X2 موديل 2023 محرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر" سعة 1500 سي سي تيربو، بقوة اجمالية 140 حصانا، و 220 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل الحركة : أوتوماتيك مكون من 7 سرعات.

نوع الجر : "أمامي".

BMW X2 موديل 2023

تصل السرعة القصوى للسيارة BMW X2 موديل 2023 إلى 205 كيلومتر في الساعة.

زمن التسارع : تستغرق السيارة BMW X2 موديل 2023 مدة زمنية قدرها 9.6 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0.

استهلاك الوقود : يصل استهلك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر عندما تسير لمسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

BMW X2 موديل 2023

تعرف على السعر الرسمي للسيارة BMW X2 موديل 2023 في مصر

تقدم السيارة BMW X2 موديل 2023 بقيمة قدرها مليون و 725 ألف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة M SPORT المقدمة بالسوق المصري.