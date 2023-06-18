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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب أفخم سيارة SUV تقدمها BMW في مصر .. اعرف سعرها الآن

BMWX7 موديل 2023
BMWX7 موديل 2023

تعد السيارة BMW X7 من أفخم إصدارات الصانع الألماني المخضرم، والتي تأتي بتصميم خارجي ينتمي إلى الفئة الرياضية SUV، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري، عبر فئة واحدة من التجهيزات، والتي تشمل حزمة من القدرات الفنية والتقنية عالية الأداء. 

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وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، أهم المواصفات الفنية للسيارة BMW X7 موديل 2023، وأحدث أسعارها الرسمية في مصر.

BMWX7 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة BMWX7 موديل 2023

  • السرعة القصوى للسيارة 250 كيلومتر في الساعة.
  • محرك BMWX7 "تيربو" سعة 4400 سي سي، مكون من 8 أسطوانات.
  • القوة الإجمالية 530 حصانا، و 750 نيوتن/متر من عزم الدوران.
BMWX7 موديل 2023
  • ناقل الحركة "أوتوماتيك" من 8 سرعات.
  • نوع الجر "رباعي".
  • زمن التسارع: تستغرق السيارة من زمنية قدرها 4.7 ثانية للوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة من وضع الثبات 0.
  • استهلاك الوقود: يصل متوسط استهلاك BMW X7 من الوقود نحو 12.2 لتر، وذلك عندما تخوض السيارة مسافات قدرها 100 كيلومتر.
BMWX7 موديل 2023

الأسعار الرسمية للسيارة BMWX7 موديل 2023 في مصر 

تقدم السيارة بي إم دبليو X7 موديل 2023 داخل السوق المصري بسعر رسمي يقدر بـ 7,500,000 جنيه.

BMWX7 موديل 2023
BMW تقنية الفيديو موديل 2023 BMWX7 BMWX7 موديل 2023 SUV

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