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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بنصف راتبه اليومي سعر سيارة كريم بنزيما الجديدة .. الأغلى من BMW

سيارة كريم بنزيما
سيارة كريم بنزيما

يمتلك نجم كرة القدم العالمية الفرنسي كريم بنزيما، الكثير من السيارات القوية والمتنوعة، مثل بوجاتي تشيرون وقرينتها الخارقة فيرون، إلى جانب السيارة مرسيدس SLR McLaren، واقوى طرازات أودي وهم RS4 و RS6، بالإضافة إلى النسخة الجديدة BMW M5 Competition، والتي تعد واحدة من أغلى السيارات المقدمة من عملاقة تصنيع السيارات الألمانية بالسوق العالمي.

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 الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي 

 

ومن المعروف أن كريم بنزيما قد التحق إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي خلال الأسابيع الماضية، بعد مسيرة كبيرة داخل نادي ريال مدريد الاسباني، وبحسب بعض التقارير يقدر الراتب السنوي لـ"بنزيما" داخل صفوف نادي الاتحاد السعودي نحو 100 مليون يورو.

 

بينما يقدر راتبه اليومي بنحو 274 ألف يورو، الرقم الذي استطاع بقيمة لا تتخطى نصفه الحصول على سيارة BMW M5 Competition المميزة، والتي يبلغ سعرها نحو 151 ألف يورو.

 الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد السعودي 

مواصفات السيارة  BMW M5 Competition

 

تعتمد السيارة BMW M5 Competition على محرك تيربو سعة 4400 سي سي، يضخ قوة قدرها 625 حصانا، بينما تتراوح سرعتها بين 250 و 305 كم/ساعة بحسب الخيارات الفنية، أما عن معدلات التسارع فيمكن للسيارة الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع السكون 0، خلال فترة زمنية مدتها 3.3 ثانية.

BMW M5 Competition
كريم بنزيما كريم بنزيما BMW السيارات BMW M5 COMPETITION

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