شاهد .. BMW M3 المعدلة في مواجهة فيراري SF90 سترادال 

تقدم عملاقة تصنيع السيارات الالمانية BMW الكثير من الطرازات المتميزة ومنها النسخة M3، وعلى الجانب الاخر استطاعت شركة فيراري أن تعزز من تواجدها بقوة وسط محبي السيارات الخارقة، لما تقدمة من طرازات متنوعة تتسم بالطابع الرياضي وقدرات التسارع.

ونشرت قناة CAR WOW المتخصصة في مجال استعراض السيارات، مقطع فيديو جديد، ظهرت من خلاله كلا من السيارة BMW M3 الحاصلة على حزمة من التعديلات، وهي في مواجهة قوة أمام السيارة الايطالية الخارقة فيراري SF90 سترادال.

BMW M3 المعدلة في مواجهة فيراري SF90 سترادال

القدرات الفنية للسيارات المشاركة في هذا السباق التنافسي

تستخدم السيارة BMW M3 محرك سعة 3000 سي سي "مزدوج التيربو"، مكون من 6 اسطوانات، ويستطيع أن يضخ قوة قدرها 510 حصانا، بينما حصلت تلك النسخة على حزمة من الترقيات جعلته يضخ قوة اجمالية بلغت 750 حصانا، بينما تستمد قدرات الحركة عبر علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 8 سرعات، بتقنية الدفع الرباعي للعجلات.

BMW M3 المعدلة في مواجهة فيراري SF90 سترادال

وتعتمد السيارة فيراري SF90 سترادال على قدرات فنية تنتج مايقرب من 1000 حصانا، حيث تعتمد على محرك ثماني الاسطوانات V8 مزدوج التيربو، سعة 4000 سي سي، مع 3 محركات كهربائية، حيث يضح محرك البنزين قوة قدرها 768 حصانا، فيما تصل القوة الاجمالية إلى 968 حصانا، مع ناقل حركة مزدوج القابض من 8 سرعات.

وبذلك تتمكن السيارة فيراري SF90 سترادال الوصول من نقطة السكون 0 إلى سرعة 201 كم/ساعة في مدة تستغرق 6.7 ثانية، بينما تصل من وضع السكون 0 إلى سرعة 96 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية تقدر بـ 2.5 ثانية، بالاضافة إلى سرعة قصوى تقدر بـ 340 كيلومتر/ساعة.