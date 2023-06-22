صور حصرية جديدة لأول سيارة بأربعة أبواب من فيراري.. شاهد

تعتبر فيراري واحدة من أكثر العلامات التجارية الفاخرة التي تتميز بالكثير من الغموض، وهذا يعني عمليًا أنها قد تكون مزعجة أحيانًا في نهجها، وعلى الرغم من الكشف عن بوروسانجوي "Purosangue" منذ أكثر من تسعة أشهر ، إلا أن فيراري لم تزود وسائل الإعلام بأي صور جديدة للكروس أوفر عالية الأداء، بغض النظر عن الصور الأولية الصحفية غير الجذابة.

لحسن الحظ، بدأ التجار الأمريكيون في الحصول على أول سيارة فيراري بأربعة أبواب على الإطلاق، وتمكن فريق المبيعات، في كولي فيراري في ديترويت ، ميشيجان ، من الحصول على واحدة، وفي وجود مصور فوتوغرافي محترف.

هذه الصور ، التي قدمها لنا وكيل فيراري الرسمي والمصور المحترف زاك برودر ، تُظهر بوروسانجوي الجديدة بتفاصيل رائعة، على الرغم من أن هذه ليست بأي حال من الأحوال الصور الأولى لسيارة الدفع الرباعي التي رأيناها ، إلا أنها تعد من أفضل الصور ، وتسلط الضوء على التفاصيل الأصغر التي ربما فاتتك من قبل.

تم التقاط هذه الصور خلال "تجربة حصرية" كجزء من عرض ثابت للجولات الرسمية عبر أمريكا الشمالية ، مما يوفر للعملاء فرصة فريدة لفحص السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بمحرك V12 عن كثب، وبالتالي تم التقاط غالبية الصور في الداخل.

لا توفر لنا هذه الصور فهمًا أفضل للشكل العام لـ بوروسانجوي فحسب ، بل إنها تكشف أيضًا عن السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات مع فتح الأبواب الأربعة على مصراعيها. يسمح لنا هذا المنظور بمراقبة مدى تأرجح الأبواب الخلفية للخارج ، مما يتيح الوصول إلى ركاب المقاعد الخلفية.

تمنحنا هذه الصور أيضًا لمحة عن المقاعد الخلفية ، والتي تعرض تصميمها الأنيق باستخدام أدوات ضبط بسيطة للوضعية. يتم عرض الأناقة الداخلية البسيطة بشكل بارز أيضًا ، مما يبرز الحبيبات الدقيقة للجلد والنسيج المعقد لمواد ألياف الكربون ، وكلاهما مقدمان بتفاصيل مثالية.

يمكن أيضًا رؤية بعض جوانب التصميم المستوحاة من رياضة السيارات، على سبيل المثال تُعرض هنا الدعامات الطائرة بالقرب من هواء تحويل الزجاج الأمامي حول سيارة الدفع الرباعي ، وتبدو محاذاة مع العناصر الديناميكية الهوائية وكأنها تنتمي إلى أحد طرازات فيراري ذات البابين.

تصور كل هذه التفاصيل مجتمعة سيارة دفع رباعي غريبة حظيت باهتمام بالغ في تطويرها، ما إذا كان المرء يرى أنه يستحق مثل هذا الاهتمام هو أمر شخصي ؛ ومع ذلك فهي مزودة بمحرك V12بقوة 715 حصان (533 كيلو واط / 725 حصانًا) يرسل الطاقة لجميع العجلات الأربع من خلال ناقل حركة ثنائي القابض بثماني سرعات ، فلا شك أنه سيوفر سرعة وأداء مذهلين.

بالنسبة لأولئك المهتمين بـ بوروسانجوي، من الجدير بالذكر أن فيراري أعادت فتح دفتر الطلبات مؤخرًا بعد إيقاف الطلبات مؤقتًا بعد شهرين فقط من الكشف الأولي في سبتمبر 2022 بسبب "طلب غير مسبوق".

يبلغ السعر المبدئي لـ Purosangue في الولايات المتحدة هو 398,350 دولارًا أمريكيًا ، والذي يتضمن رسومًا بقيمة 5000 دولار أمريكي، ولكنه يستثني ضريبة استهلاك الغاز ، بالإضافة إلى أي خيارات إضافية محتملة قد ترغب في إضافتها ، والتي تقدم فيراري منها الكثير للاختيار من بينها.