سعر نيسان سنترا بعد طرح موديل 2024 في مصر .. صور

تواصل شركة نيسان عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، من تعزيز تواجدها داخل السوق المصري، بعد طرح موديلات 2024، والتي شملت كلا من النسخة "صني" و "سنترا" الشهيرة من فئة السيدان، حيث تم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" السعر الرسمي ومواصفات السيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المصري.

نيسان سنترا موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة نيسان سنترا موديل 2024

قاعدة العجلات 2700 مم.

الطول الكلي 4615 مم.

العرض الكلي 1760 مم.

الارتفاع الكلي 1495 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 165 مم.

حجم حقيبة التخزين 510 لتر.

سعة خزان الوقود 52 لتر.

نيسان سنترا موديل 2024

القدرات الفنية لمحرك السيارة نيسان سنترا موديل 2024

زمن التسارع : يمكن للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 الوصول إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة من وضع الثبات 0 في مدة زمنية تستغرق 10.9 ثانية.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر في الساعة.

تستخدم نيسان سنترا موديل 2024 محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي.

نيسان سنترا موديل 2024

يتمكن محرك السيارة من انتاج 118 حصانا و 154 نيوتن/متر من عزم الدوران.

تعتمد السيارة على ناقل سرعات أوتوماتيكي CVT.

نوع الجر "أمامي".

نيسان سنترا موديل 2024

الاسعار الرسمية للسيارة نيسان سنترا موديل 2024 المطروحة بالسوق المصري

تقدم السيارة نيسان سنترا موديل 2024 عبر فئة UPPER بقيمة سعرية بلغت 740.500 جنيه.