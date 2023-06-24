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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب أشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 .. بسعر مناسب

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

تقدم شركة نيسان العريقة وعملاقة تصنيع السيارات اليابانية، نسختها صني موديل 2024، والتي تعد واحدة من اشهر الطرازات المطروحة داخل السوق المصري، حيث تنطلق عبر 4 فئات من التجهيزات، مع تصميم السيدان الخارجي، وحزمة من التجهيزات الفنية والتقنية بحسب الفئات المقدمة.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية لأشهر سيارة تقدمها العلامة التجارية اليابانية "نيسان" في مصر "صني 2024"، واستعراض أبرز مواصفاتها الفنية.

نيسان صني موديل 2024 .. اركب اشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 

تعرف على مواصفات السيارة نيسان صني موديل 2024 

 

تحتوي السيارة نيسان صني موديل 2024 على عدد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS، بالاضافة إلى مكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام التويزع الالكتروني للمكابح EBD، مع مرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، وزجاج كهربائي، وقفل مركزي، وخاصية مانع استخدام الاطفال للزجاج، مع تجهيزات تتضمن حساسات ركن خلفية، وكاميرا للتحكم.

نيسان صني موديل 2024 .. اركب اشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 

وجاءت السيارة نيسان صني موديل 2024 بتصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، حيث تضم السيارة مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 490 لتر، بالاضافة إلى ابعاد خارجية بلغت 4425 مم للطول، و 1659 مم للعرض، وبارتفاع يصل لـ 1500 مم، بالاضافة إلى وجود مصابيح أمامية كبيرة الحجم، واخرى دائرية على جانبية الصادم الامامي، وجنوط رياضية للفئات عالية التجهيز، وسبويلر خلفي.

نيسان صني موديل 2024 ..اركب اشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 

وتتمتع السيارة نيسان صني موديل 2024 بمحرك اقتصادي سعة 1500 سي سي، بقوة 108 حصانا، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، 4 سلندر، مقترن بناقل حركة من 5 سرعات مانيوال خاص بالفئة الاولى، بينما تتمتع الفئات الاخرى بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ساعة.

نيسان صني موديل 2024 .. اركب اشهر سيارة يابانية في مصر موديل 2024 

تعرف على الاسعار الرسمية للسيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المحلي

 

الفئة الأولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 485,400 جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 516,500 جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 537,000 جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 551,000 جنيه.

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