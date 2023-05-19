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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الاسعار الجديدة لـ نيسان صني بعد طرح موديل 2024 .. صور

نيسان صني موديل 2024
نيسان صني موديل 2024

شهدت السيارة نيسان صني زيادة سعرية جديدة شملت جميع الفئات المقدمة محليًا، تضمنت موديلات 2024 التي تم طرحها منذ فترة قريبة داخل السوق المصري، وقدرت قيمة الزيادة بنحو 25 ألف جنيه، وبذلك اصبحت اسعار السيارة تبدأ من 448.400 جنيه للفئة الاولى وحتى 514 ألف جنيه للفئة الاخيرة كاملة التجهيزات.

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نيسان صني موديل 2024

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري وابرز المواصفات الفنية.

 

المواصفات الفنية للسيارة نيسان صني موديل 2024 

 

تعتمد السيارة نيسان صني موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، 4 سلندر، يتمكن من انتاج قوة اجمالية قدرها 108 حصانا، و 134 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى نوعين من نواقل الحركة الاولى يدوي مانيوال من 5 سرعات.

نيسان صني موديل 2024

بينما يأتي الاخر بقدرات أوتوماتيكية الاداء مع 4 سرعات، وتعمل جميعهم بقدرات الدفع الامامي للعجلات، مع متسوط استهلاك للوقود بنسبة تصل إلى 6.9 لتر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة.

 

الاسعار التفصيلية الجديدة للسيارة نيسان صني موديل 2024 في السوق المصري

 

الفئة الاولى مانيوال نيسان صني موديل 2024 بسعر 448.400 ألف جنيه بدلاً من 423.400 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 479.500 ألف جنيه بدلاً من 454.500 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 500 ألف جنيه بدلاً من 475 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك نيسان صني موديل 2024 بسعر 514 ألف جنيه بدلاً من 489 ألف جنيه.

نيسان صني موديل 2024
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