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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

نيسان سنترا 2024 الآن في مصر بهذا السعر| صور

نيسان سنترا 2024
نيسان سنترا 2024

تنتمي سيارة نيسان سنترا الألمانية موديل 2024 الي فئة السيارات السيدان العائلية ذات الحجم الكبير، وقد تم طرح سيارة نيسان سنترا موديل 2024 في السوق المحلي، ولكن ظهرت نيسان سنترا داخل مصر بفئة واحدة كـ موديل 2024.

 نيسان سنترا موديل 2024

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 نيسان سنترا موديل 2024

ويطرح وكيل سيارات نيسان في مصر سيارة نيسان سنترا السيدان موديل 2024 داخل السوق المحلي المصري، ولكن شهد سعر سيارة سنترا ارتفاع ملحوظ في الأسعار وصل قيمته إلي 42 ألف جنيه، وتقدم سنترا 2024 بنفس تجهيزات سيارة موديل 2023 مع اختلاف الأسعار .

أبعاد  نيسان سنترا

تأتي سيارة نيسان سنترا موديل 2024 داخل السوق المصري بطول 4615 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1495، وقاعدة عجلات بطول 2700 مم، ويصل حجم الحقيبة الخلفية الي 510 لتر.

 نيسان سنترا موديل 2024

مواصفات الأمان لـ نيسان سنترا

زودت سيارة نيسان سنترا موديل 2024 بالكثير من وسائل السلامة والأمان منها، نظام الثبات الإلكتروني، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-AB، وحساسات خلفيه للركن، وأحزمة أمان، وكاميرا خلفية.

 نيسان سنترا موديل 2024

محرك نيسان سنترا 

تستهلك سيارة نيسان سنترا موديل 2024 من الوقود 8.9 لتر لقطع مسافة 100كم/ساعة، وتتسارع السيارة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 10.9 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT، وتنتج قوة 118 حصان بفض احتوائها علي محرك سعة 1600 سي سي، وتنتج عزم دوران يصل الي 154 نيوتن/متر، وتصل سعة خزان وقودها الي 52 لتر، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

 نيسان سنترا موديل 2024

مقصورة نيسان سنترا

تحتوي مقصورة نيسان سنترا موديل 2024 علي الكثير من المميزات التكنلوجية الحديثة منها، مدخل AUX، وUSB، وبلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، وزجاج كهربائي، وزر تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وإنذار ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب، وفرش مقاعد من الجلد، وتكيف أوتوماتيك، وريموت كنترول، وباور ستيرنج، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس.

 نيسان سنترا موديل 2024

سعر نيسان سنترا

تتوافر سيارة نيسان سنترا موديل 2023 الفئة الثانية أبر بسعر يصل الي 623.500 ألف جنيه، بدلاً من 581.500 ألف جنيه، بزيادة 42 ألف جنيه.

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