أسعار نيسان التيما 2023 في السعودية| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان مجموعة من أقوى سيارات السيدان بالسوق السعودي، وتعتبر ألتيما أحد أشهرها خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تأتي بثلاثة فئات، وتصميم رائد يحمل هوية الشركة الشهيرة.

نيسان التيما موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان التيما موديل 2023

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان التيما موديل 2023 الى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان، ويبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر

نيسان التيما موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان التيما موديل 2023

الطول الكلي: 4.869 متر

العرض الكلي: 1.850 متر

الارتفاع الكلي: 1.440 متر

قاعدة العجلات: 2.825 متر

سعة صندوق السيارة: 517 لتر

سعة خزان الوقود: 61 لتر

نيسان التيما موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر.

نيسان التيما موديل 2023

أسعار السيارة نيسان التيما موديل 2023

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 113,999 ريال