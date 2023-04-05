أسعار نيسان التيما 2023 في السعودية| صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان مجموعة من أقوى سيارات السيدان بالسوق السعودي، وتعتبر ألتيما أحد أشهرها خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تأتي بثلاثة فئات، وتصميم رائد يحمل هوية الشركة الشهيرة.
مواصفات السيارة نيسان التيما موديل 2023
تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.
تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان التيما موديل 2023 الى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان، ويبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر
قياسات وأبعاد السيارة نيسان التيما موديل 2023
الطول الكلي: 4.869 متر
العرض الكلي: 1.850 متر
الارتفاع الكلي: 1.440 متر
قاعدة العجلات: 2.825 متر
سعة صندوق السيارة: 517 لتر
سعة خزان الوقود: 61 لتر
تتوفر السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر.
أسعار السيارة نيسان التيما موديل 2023
نيسان التيما موديل 2023 الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال
نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثانية Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال
نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 113,999 ريال