عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار نيسان التيما 2023 في السعودية| صور

نيسان التيما موديل
نيسان التيما موديل 2023

تقدم العلامة التجارية اليابانية نيسان مجموعة من أقوى سيارات السيدان بالسوق السعودي، وتعتبر ألتيما أحد أشهرها خاصة في الفئة المتوسطة، حيث تأتي بثلاثة فئات، وتصميم رائد يحمل هوية الشركة الشهيرة.

أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور

نيسان التيما موديل 2023

مواصفات السيارة نيسان التيما موديل 2023

تأتي السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمحرك يضخ قوة تصل الى 188 حصانا، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، بسعة 2500 سي سي، وجر أمامي للعجلات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 244 نيوتن/ متر، وناقل حركة أوتوماتيك.

 

تبلغ السرعة القصوى للسيارة نيسان التيما موديل 2023 الى 220 كيلومتر في الساعة، وتتسارع انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 8 ثوان، ويبلغ استهلاكها للوقود 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر

نيسان التيما موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة نيسان التيما موديل 2023

الطول الكلي: 4.869 متر

العرض الكلي: 1.850 متر

الارتفاع الكلي: 1.440 متر

قاعدة العجلات: 2.825 متر

سعة صندوق السيارة: 517 لتر

سعة خزان الوقود: 61 لتر

 

نيسان التيما موديل 2023

تتوفر السيارة نيسان التيما موديل 2023 بمجموعة من خيارات الأمن والسلامة أبرزها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، و ووسائد هوائية Airbags ، و توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD، و أجهزة استشعار الاصطفاف - أمامي و خلفي، و التحكم في الجر.

نيسان التيما موديل 2023

أسعار السيارة نيسان التيما موديل 2023

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الأولى S بقيمة قدرها 102,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثانية  Sport بقيمة قدرها 110,499 ريال

نيسان التيما موديل 2023 الفئة الثالثة SV بقيمة قدرها 113,999 ريال

 

نيسان ألتيما موديل 2023 نيسان نيسان التيما التيما السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرارات مرتضى منصور النارية.. نجم الزمالك يُفاجئ الجميع برد صادم

عقب الهزيمة أمام المصري.. أحمد حسن: الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين

بفرمان رئيس النادي| من هم اللاعبون المجمدون في الزمالك لنهاية الموسم

أقل من 1900 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

انتهاء الهيمنة.. الصين توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي بعملة جديدة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

عقب الهزيمة أمام المصري..الزمالك يقرر طرد الجهاز الإداري للنادي

فرمان من الزمالك بتجميد أربعة لاعبين

موضوعات متعلقة

مرسيدس تكشف عن تحديثات جديدة لسيارة GLS

نيسان تكلف قيادة مصرية جديدة لإدارة توسعاتها في إفريقيا

أسعار 5 سيارات رياضية جديدة بالسوق المصري| صور

لو معاك 100 ألف جنيه.. أشهر 5 سيارات هاتشباك مستعملة| صور

لو بتحب الهاتشباك.. هوندا سيفيك مستعملة بـ 90 ألف جنيه| صور

أسعار بيجو 5008 موديل 2023 الجديدة في مصر

سعر فورد برونكو موديل 2023 في السعودية| صور

استعراض في الشارع يتحول لحادث ثلاثي عنيف بولاية ميشيجان الأمريكية| فيديو

ترشيحاتنا

صحيفة كويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسي ثقة مصر في قيادة الإمارات لقمة المناخ المقبلة

خطوات استعادة كلمة المرور على منصة الكهرباء الإلكترونية وإضافة حساب جديد

عبدالله السعيد براءة| لماذا أنصفت المحكمة اللاعب على حساب الأهلي؟.. القصة الكاملة

الدولار يهبط لأول مرة منذ 60 يومًا عالميًا|ومفاجأة في سعره مقابل الجنيه الآن

أسعار الحديد والاسمنت اليوم الاربعاء 5 ابريل 2023

من مات على شىء بعث عليه.. القصة الكاملة لوفاة إمام مسجد أثناء قراءة القرآن بالشرقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة السمبوسة بوصفة اقتصادية

تسريبات عن حفل تتويج الملك تشارلز من بطاقة الدعوة.. ماذا كُتب بها؟

نوع من المكسرات فى رمضان| يمنحك الشعور بالشبع ويعالج الأرق

سواد الرقبة يكشف الإصابة بمرض خطير .. والعلاج بـ 5 نصائح

فيديو

بعد الفيديوهات الخادشة.. موعد الحكم على البلوجر سلمى الشيمي|فما العقوبة المتوقعة ؟

مأساة إنسانية.. نجمة «الحاج متولي» تتسول وتفترش الأرض بعد انهيار منزلها "فيديوجراف"

ضربة قوية لـ الدولار عالميا.. ما سر الهبوط المفاجئ؟ |شاهد

عاطل لمدة سنتين..معلومات مثيرة عن الألماني هايكو هيرليتش الأقرب لقيادة الزمالك؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

هالة أمين

هالة أمين تكتب: «عالم وقديس».. الإمام الشافعي في عيون الأمريكان

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: عندما يكتمل النضج

اﻟﻤﺰﻳﺪ